Không tổ chức chương trình du lịch đến các vùng chiến sự nguy hiểm

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế yêu cầu ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn cho khách du lịch trước bối cảnh xung đột.



Khách du lịch, người dân đông đúc tham quan, mua sắm Dubai Mall (ảnh minh họa). Ảnh: Time Out Dubai

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hiện nay trên thế giới ở một số khu vực đang diễn ra bất ổn, xung đột nhất là Iran, Israel và khu vực Trung Đông lân cận đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và khách du lịch.

Trước tình hình đó, thực hiện khuyến cáo của Bộ Ngoại giao, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế chủ động, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến ở những nơi diễn ra xung đột; nghiêm túc thực hiện các khuyến cáo của Bộ Ngoại giao. Dừng, không tổ chức các chương trình du lịch đến những vùng chiến sự nguy hiểm theo khuyến cáo của Bộ Ngoại giao.

Trường hợp có đoàn khách đang còn lại ở các khu vực có ảnh hưởng, giữ liên hệ thường xuyên với đối tác và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, thực hiện biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Báo cáo kịp thời về Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (qua Phòng Lữ hành, số điện thoại: 024- 39423760, máy lẻ 609, số 80 Quán Sứ, Hà Nội) trong trường hợp cần thiết, để phối hợp giải quyết sự cố (nếu có).