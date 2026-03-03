Video người phụ nữ quỳ lạy, van xin CSGT là sản phẩm của AI

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 30/1, Công an xã Tam Sơn (Phú Thọ) phát hiện tài khoản Facebook của bà N.T.B.L (SN 1957, trú tại thôn Cửa Ngòi, xã Tam Sơn) chia sẻ một video có nội dung thể hiện hình ảnh một người phụ nữ quỳ lạy, van xin một người mặc sắc phục CSGT trên đường.

Video này thu hút sự chú ý và có nguy cơ gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng CSGT.

Video giả mạo bằng AI làm ảnh hưởng uy tín lực lượng CSGT.

Ngay sau khi phát hiện, Công an Tam Sơn kiểm tra, phân tích nội dung video. Kết quả cho thấy đây là sản phẩm đã bị cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ AI, nhiều chi tiết trong video không phù hợp với thực tế, có dấu hiệu dàn dựng.

Làm việc với cơ quan công an, sau khi được phân tích, làm rõ các dấu hiệu bất thường của video, bà N.T.B.L đã thừa nhận việc chia sẻ nội dung khi chưa kiểm chứng thông tin.

Bà L. cho biết do tuổi cao, hạn chế về kiến thức công nghệ thông tin nên không nhận biết được video đã bị chỉnh sửa bằng AI. Nhận thức được hành vi của mình có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng CSGT, bà L. tự nguyện gỡ bỏ bài viết, gửi lời xin lỗi và cam kết không tái phạm.

Công an xã Tam Sơn khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chủ động tìm hiểu, nâng cao kỹ năng nhận diện nội dung giả mạo do AI tạo ra, không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng.