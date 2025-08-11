Đăng video AI bịa đặt 'lấy xương người nấu cao' để câu view

Sáng 10/8, Công an xã Tân An (tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa triệu tập, xử lý người đàn ông đăng video bịa đặt lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân An phát hiện tài khoản Phạm Bình đăng tải video do công nghệ AI tạo ra với nội dung bịa đặt: “Phát hiện một cơ sở lấy xương người để nấu cao , chế tạo thuốc trường sinh tại một tỉnh phía Bắc”.

Nội dung này hoàn toàn không có thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Ông B. tại cơ quan Công an

Công an xác minh chủ tài khoản là ông P.V.B (SN 1970, trú xã Tân An, Nghệ An) và mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ông B. thừa nhận hành vi và cho biết do thiếu hiểu biết nên không nhận ra đây là video giả, chứa thông tin sai sự thật. Sau khi được giải thích, ông B. gỡ bỏ bài viết, đăng đính chính và cam kết không tái phạm.

Hiện, Công an xã Tân An đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định, đồng thời khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, chỉ chia sẻ thông tin được kiểm chứng từ nguồn chính thống, tránh tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.