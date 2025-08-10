Theo kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa trong chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ Quốc trong tim" do UBND TP hà Nội phối hợp với báo Nhân dân tổ chức, màn bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong 8 phút từ 22h ngày 10/8.

Màn pháo hoa này có quy mô 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp tại khu vực đường đua F1, phường Từ Liêm. Chương trình được thực hiện với kinh phí 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Việc tổ chức chương trình "Tổ Quốc trong tim" và bắn pháo hoa nhằm tạo không khí phấn khởi, tinh thần yêu nước, đoàn kết trong nhân dân thủ đô chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Từ khoảng 21h cùng ngày, các tuyến đường dẫn về khu vực đường đua F1, phường Từ Liêm, bắt đầu đông nghịt người và phương tiện. Nhiều đoạn ùn ứ kéo dài, xe máy, ô tô di chuyển chậm từng mét. Dù giao thông khó khăn, không khí háo hức vẫn bao trùm; nhiều người kiên nhẫn nhích từng chút, quyết tìm được vị trí thuận lợi để thưởng thức trọn vẹn màn pháo hoa mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đến khoảng 22h người dân đổ về khu vực gần sân vận động Mỹ Đình ngày một đông gây ùn tắc giao thông một đoạn đường

Những chiếc ghế nhựa, xe máy trở thành “khán đài” tạm cho người dân xem pháo hoa

Ánh mắt trẻ nhỏ háo hức, đầu đội nón in cờ đỏ sao vàng đường bố kiệu trên vai chờ khoảnh khắc pháo sáng rực trời.

Người dân tụ tập thành từng nhóm, vừa trò chuyện vừa chờ đợi pháo hoa rực sáng trên bầu trời. (Ảnh: Phạm Huyền)

Cả đoạn đường ùn tắc kéo dài, nhiều người kiên nhẫn nhích từng chút, quyết tìm được vị trí thuận lợi để thưởng thức trọn vẹn màn pháo hoa

Một gia đình đã cùng ngồi trên nóc ô tô cá nhân để tận hưởng trọn vẹn màn pháo hoa đẹp mắt trên bầu trời

Biển người và phương tiện ken đặc quanh sân vận động Mỹ Đình, ánh đèn xe đỏ rực cả một góc trời. (Ảnh: Trường Thi/ Chuyện của Hà Nội group)

Ảnh: Trường Thi/ Chuyện của Hà Nội group

Ảnh: Trường Thi/ Chuyện của Hà Nội group

Tuyến đường quanh sân Mỹ Đình gần như "đóng băng" khi hàng nghìn người cùng đổ về xem pháo hoa. Ảnh: Trường Thi/ Chuyện của Hà Nội group

Ảnh: Quân Lê/ Chuyện của Hà Nội group

Khoảnh khắc pháo hoa huyền ảo khép lại đêm nhạc 'Tổ quốc trong tim'

Bầu trời Hà Nội bừng sáng trong tiếng reo hò khi loạt pháo hoa đầu tiên rực sáng

Hàng nghìn ánh mắt cùng hướng lên trời, say mê ngắm pháo hoa vẽ nên những dải sáng lấp lánh.

Nhiều em nhỏ thích thú khi được cha mẹ cho đi xem pháo hoa

Khoảnh khắc pháo hoa rực sáng, mọi cuộc trò chuyện như tạm ngưng, chỉ còn tiếng trầm trồ.

Nhiều người tranh thủ giơ điện thoại ghi lại những khoảnh khắc pháo hoa đẹp mắt

Người dân tranh thủ đưa điện thoại lên cao để lưu giữ trọn vẹn màn pháo hoa rực rỡ.

