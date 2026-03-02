Tài xế taxi bị kẹp cổ, đấm liên tiếp ở TP.HCM: Tạm giữ khẩn cấp Lê Hữu Phụng

Ngày 2/3, Công an TP.HCM đã thông tin vụ người đàn ông kẹp cổ, hành hung tài xế taxi gây bức xúc mạng xã hội những ngày vừa qua; đồng thời, khẳng định sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi sử dụng bạo lực trong các hoạt động dân sự, trả lại sự công bằng cho người lao động.

Lê Hữu Phụng (SN 1991, trú xã Châu Pha) đã có hành vi dùng tay kẹp cổ, hành hung tài xế taxi

Trước đó, tối 27/2, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế taxi bị một người đàn ông đánh vào vùng đầu, kẹp cổ sau khi xảy ra mâu thuẫn vì từ chối chở khách.

Đoạn clip đăng tải nhận khá nhiều bình luận chia sẻ; hầu hết mọi người mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý nghiêm người đàn ông đánh tài xế theo quy định của pháp luật.

Công an đã vào cuộc xác định sự việc xảy ra vào tối 26/2 ở phường Tân Thành (TP.HCM). Theo thông tin ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình đón khách tại quán nhậu Bia Tháp (phường Tân Thành), Lê Hữu Phụng (SN 1991, trú xã Châu Pha) đã có hành vi dùng tay kẹp cổ, đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt và ngực anh L.V.N. (SN 1997, trú phường Tân Thành).

Hành vi của đối tượng đã bị camera trên ô tô ghi lại

Vụ việc gây mất an ninh trật tự tại khu vực. Công an đã khẩn trương xác minh, triệu tập các cá nhân liên quan để làm việc; đồng thời vận động gia đình đưa Lê Hữu Phụng đến cơ quan Công an trình diện.

Đến 1h ngày 28/2, Phụng đã đến trình diện và thừa nhận hành vi vi phạm.Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP.HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hữu Phụng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Công an TP.HCM khuyến cáomọi hành vi sử dụng bạo lực, giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực trong các hoạt động dân sự, dịch vụ đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh; khi xảy ra tranh chấp cần thông qua các kênh giải quyết hợp pháp. Lực lượng Công an kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự công cộng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân.