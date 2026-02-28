Triệu tập người đàn ông hành hung tài xế taxi ở TPHCM

Ngày 28-2, Công an phường Tân Thành (TPHCM) cho biết đã triệu tập và tạm giữ đối tượng L.H.P (35 tuổi, ngụ xã Châu Pha) để điều tra về hành vi hành hung tài xế taxi, gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế taxi bị người đàn ông ngồi phía sau bất ngờ kẹp cổ, đánh liên tiếp vào vùng đầu. Sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 26-2 trên địa bàn phường Tân Thành.

Clip ghi lại vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh L.V.N điều khiển taxi đến đón khách. Sau đó, trong quá trình di chuyển, giữa tài xế và một hành khách xảy ra lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn.

Bất ngờ, người đàn ông ngồi phía sau lao tới tấn công tài xế dù có sự can ngăn của những người khác trên xe.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Thành đã vào cuộc xác minh và xác định L.H.P là người trực tiếp hành hung tài xế. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng làm việc, người này đã rời khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và vận động gia đình, đến khoảng 1 giờ ngày 28-2, L.H.P đã đến Công an phường Tân Thành trình diện. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.