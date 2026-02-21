Hành hung chủ và nhân viên quán karaoke, bị đánh trọng thương

Ngày 21-2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Linh (SN 1986), Kim Đức Anh (SN 1996) và Nguyễn Trung Thành (SN 2000) về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

3 đối tượng bị khởi tố

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 28-1, tại khu vực đường dân sinh tổ 30B, khu Cao Thắng 3, phường Hà Lầm, xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm khách hát karaoke tại quán cà phê Shisha với chủ quán do không thanh toán tiền dịch vụ. Trong quá trình xô xát, Trần Duy K. cùng một số người đã hành hung nhân viên và chủ quán.

Sau đó, Phạm Văn Linh, Kim Đức Anh và Nguyễn Trung Thành được gọi đến hiện trường và tiếp tục xảy ra xô xát, sử dụng tay, chân và thanh gỗ đánh Trần Duy K., gây thương tích với tỉ lệ tổn hại sức khỏe 32%.

Sau khi gây án, cả 3 đối tượng đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.