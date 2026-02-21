Vụ ném mìn mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: 10 nạn nhân đa chấn thương, cơ thể “găm đầy mảnh kim khí”

Theo thông tin từ VNExpress, 10 nạn nhân vụ nổ vật liệu tự chế đêm mùng 2 Tết tại phường Nghi Sơn, Thanh Hóa, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương phức tạp, cơ thể bị găm nhiều dị vật kim khí.

Những người này là nạn nhân trong vụ em rể ném mìn ám hại gia đình anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa.

8 người được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực trong tình trạng đa chấn thương phức tạp, mất máu nhiều với nhiều mảnh kim khí găm trên người. Sau khi sơ cấp cứu, hai người được phẫu thuật lấy dị vật và xử lý vết thương ở nhiều vùng cơ thể. 4 bệnh nhân được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và hai bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Hai nạn nhân khác được sơ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Các bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực. Ảnh cắt từ clip

Chia sẻ với Znews, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khá nặng, vết thương rải rác khắp cơ thể với rất nhiều dị vật kim khí.

Sau khi được xử trí cấp cứu tạm thời ổn định, 4 bệnh nhân xin chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Hai người còn lại đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng của bệnh viện tỉnh.

Một bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực sau khi qua cơn nguy kịch cũng xin chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hiện nay, 5 nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; 2 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; một bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và 2 người còn lại tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực.

Cơ quan điều tra xác định nghi phạm là Kiều Văn Thanh (54 tuổi), em rể của chủ nhà. Người này bị cho là đã ném mìn tự chế gây nổ, sau đó được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án giết người để tiếp tục làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án.