Sức khỏe 10 nạn nhân trong vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết

Ngày 19-2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực (phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa) cho biết tối 18-2 (tức mùng 2 Tết), ngay sau khi tiếp nhận các nạn nhân bị thương trong vụ việc ném mìn ở phường Nghi Sơn, bệnh viện đã huy động tối đa các y, bác sĩ để tiếp nhận và thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu cho 10 nạn nhân.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã huy động tối đa lực lượng tập trung cấp cứu các nạn nhân trong vụ ném mìn khiến 10 người bị thương tối 2 Tết

Theo đó, vào lúc 19 giờ, dù đang trong kỳ nghỉ Tết, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã ngay lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu hàng loạt. Nhân lực toàn viện được huy động để triển khai từ các khâu tiếp nhận, thăm khám và phân loại mức độ tổn thương một cách khoa học.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định trong số 10 nạn nhân, có 2 trường hợp nhẹ, đã được xử trí tại chỗ và cho về sau khi ổn định. Còn 8 trường hợp bị đa chấn thương nặng, nhập viện trong tình trạng sốc, tụt huyết áp, mất máu nhiều.

Các ê-kíp trực đã khẩn trương xử lý ban đầu, băng ép cầm máu, truyền dịch, giảm đau và ổn định huyết động. Sau khi được xử trí ổn định các chỉ số sinh tồn, 6 bệnh nhân đã được chuyển tuyến trên để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường vụ việc

Có 2 bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp đã được xử lý tổn thương và lấy dị vật ngay trong đêm.

Đến ngày 19-2, cả hai đã tỉnh táo và đang được theo dõi tại khoa Ngoại chấn thương của bệnh viện.

Trước đó, Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 18-2 (tức mùng 2 Tết), khi gia đình ông L.T.H. (SN 1974; ngụ tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn) đang quây quần ăn Tết thì bất ngờ bị một đối tượng dùng vật liệu nổ tự chế (mìn) ném vào khu vực phòng khách, làm 10 người bị thương.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc gây rúng động dư luận tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nghi phạm sau đó được xác định là Kiều Văn Thanh (SN 1972; ngụ tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Nghi Sơn, là em rể ông H.). Sau khi gây án, đối tượng được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực kho xăng dầu Anh Phát (tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn).

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, phá án. Tại hiện trường, Thiếu tướng Tô Anh Dũng và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh nguyên nhân, động cơ gây án.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, tới hiện trường vụ ném mìn, chỉ đạo phá án

Đồng thời, tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ, rà soát toàn diện các đối tượng liên quan; triển khai ngay các biện pháp nắm tình hình, kịp thời trấn an dư luận, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Hiện, nguyên nhân vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.