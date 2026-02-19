Tin mới nhất vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày 2 Tết khiến 10 người bị thương

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Nghi Sơn vào tối mùng 2 Tết Nguyên đán, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và tổ chức điều tra, làm rõ vụ án.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: CA Thanh Hoá

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 18/02/2026 (tức mùng 2 Tết), tại gia đình ông Lê Thế Hưng (sinh năm 1974), trú tại tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá xảy ra một vụ nghi dùng vật liệu nổ tự chế tại khu vực phòng khách, làm 10 người bị thương. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Tại hiện trường, Thiếu tướng Tô Anh Dũng và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh nguyên nhân, động cơ gây án; tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ; rà soát toàn diện các đối tượng liên quan; đồng thời triển khai ngay các biện pháp nắm tình hình, kịp thời trấn an dư luận, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Giám đốc Công an tỉnh thăm các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa quốc tế Hợp Lực. Ảnh: CA Thanh Hoá

Với tinh thần khẩn trương, tích cực, chỉ trong khoảng thời gian ngắn điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Kiều Văn Thanh (sinh năm 1972) trú tại Tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Nghi Sơn là đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ án. Đối tượng được phát hiện đã tử vong trong tư tế treo cổ tại khu vực kho xăng dầu Anh Phát, thuộc Tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Hiện các đơn vị chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung làm rõ toàn bộ diễn biến, nguyên nhân và các tình tiết có liên quan.