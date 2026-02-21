Vụ lật đò chở gia đình 7 người đi chúc Tết, 4 người vĩnh viễn không trở về: Xé lòng tiếng gọi “Cún ơi, con về với mẹ…” giữa sông Gianh

Chiều ngày 20/2, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị), xác nhận lực lượng tìm kiếm đã thấy thi thể cháu N.D.C. (14 tuổi) trên sông Gianh đoạn gần vị trí xảy ra vụ lật sáng mùng 3 Tết.

Cháu C. được tìm thấy sau ông T. khoảng 2 giờ. Vị trí của hai ông cháu đều cách không xa nơi gặp nạn. "Sau 24 giờ liên tục tìm kiếm, thi thể ông N.V.T (68 tuổi) và cháu C. đã được tìm thấy và đưa về với gia đình để lo hậu sự", ông Sáu thông tin.

Hiện trường vụ lật đò trên sông Gianh khiến 4 người tử vong

Trước đó, trưa ngày 19/2, chiếc thuyền chở 7 người trong gia đình ông N.V.T. và bà C.T.N. (cùng 68 tuổi, trú thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình), chị Nguyễn Thị Bích Hà (con dâu, 36 tuổi) cùng 4 con nhỏ bị lật, chìm trên sông Gianh. Bốn cháu gồm N.D.Ch. (14 tuổi), N.D.Kh. (12 tuổi), N.T.Ph. (10 tuổi) và N.A.Nh. (3 tuổi).

Trong sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Bích Hà - người mẹ dù rất đau đớn khi mất đi người con gái út sau vụ lật đò - nhưng vẫn cố gượng dậy lên thuyền đi dọc bờ sông gọi người con gái đầu khản cổ.

Theo thông tin trên Vietnamnet, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chị Hà phải chứng kiến con gái ra đi, mẹ chồng vĩnh viễn không còn, tiếp đó là tin dữ về cha chồng. Chị gắng gượng đứng dậy, mang hy vọng nhỏ nhoi dõi mắt theo đội tìm kiếm rà soát từng mét sông để tìm con chị đang mất tích.

Giữa mênh mang sóng nước, chiếc thuyền cứu hộ lướt chậm trên mặt sông. Giọng chị Hà run lên, lạc đi: "Cún ơi, con về với mẹ nha… Ông nội về rồi, còn mình con thôi. Về với mẹ kẻo lạnh con ơi…". Tiếng gọi như xé lòng, có lúc chị nghẹn lại, không nói thành lời, chỉ còn tiếng nấc cố kìm.

Đến chiều nay, thi thể con gái chị đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Không còn tiếng cười trẻ thơ hay không khí rộn ràng đầu Xuân, trong nhà chị Hà là những bàn thờ lập vội, khói hương nghi ngút, những đôi mắt đỏ hoe của người thân, xóm giềng đến chia buồn cùng tang gia.

Lực lượng tìm kiếm sử dụng móc câu, lưới và cả thợ lặn để rà soát cả mặt nước và đáy sông Gianh để tìm người mất tích

Chia sẻ với Vietnamnet, ông Hoàng Quốc Việt, một người thân của chị Hà chia sẻ: "Hà kể lại là khi cả gia đình ra đến giữa dòng sông thì thuyền bỗng dưng bị chết máy. Bố chồng Hà đã cố sửa chữa. Một lúc sau thuyền bất ngờ rồ ga, quay ngang rồi chìm, cả 7 người rơi xuống sông".

Một chuyến đi đầu năm vốn để sum họp, chúc tụng đã hóa thành nỗi tang thương không gì bù đắp nổi. Giữa dòng sông thân thuộc, biến cố bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của nhiều người trong cùng một gia đình.

Ông Nguyễn Văn Thiền, Trưởng thôn Tân Hóa cho biết gia đình chị Hà đều làm nông, cuộc sống khó khăn. Thời điểm gia đình gặp nạn, chồng chị Hà là anh Nguyễn Văn Lương (38 tuổi) đang chăm bố vợ ốm tại bệnh viện.

Chiếc đò trên do ông N.V.T. ở xã Tuyên Bình điều khiển, đi từ hướng xã Tuyên Bình qua xã Tuyên Hóa.

Tất cả những người trên đò là ông bà, con dâu và bốn người cháu cùng một nhà.