Xôn xao clip đánh người từ chuyện đốt vàng mã

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ việc nam thanh niên là nhân viên của một tiệm ảnh tại phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) bị đánh trong lúc đốt vàng mã trước cửa.

Người đàn ông lao tới tát vào mặt nam nhân viên đang đốt vàng mã

Theo đó, chủ của tiệm ảnh đã đăng tải clip lên các trang mạng xã hội và nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người lên tiếng bênh vực nam thanh niên và lên án hành vi đánh người.

Trao đổi với báo chí, chị M. (chủ tiệm ảnh) cho biết chị mở tiệm ảnh trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Buôn Ma Thuột và điều hành hoạt động từ xa. Tối 27-2, chị M. nhận được tin về việc nam nhân viên 25 tuổi của cửa tiệm bị hàng xóm tát vào mặt nên đã trích xuất camera.

Sau đó, chị M. từ Nghệ An vào Đắk Lắk để giải quyết vụ việc.

"Do cửa hàng kinh doanh, mỗi tháng thường đốt vàng mã khoảng 2 lần và có đốt trong lò. Hành động của người hàng xóm khiến chúng tôi ngỡ ngàng" - chị M. nói.

Còn theo ông Q., vụ việc xuất phát do những bức xúc tích tụ suốt 5 năm qua khiến ông có vài giây phút không kiềm chế được cơn nóng giận.

Ông Q. cho biết nhà ông sát vách với tiệm ảnh, vợ chồng ông có tiền sử bệnh phổi trắng do dịch Covid-19 nên hệ hô hấp kém. Trong khi đó tiệm ảnh thường xuyên cho nhân viên đốt vàng mã mỗi tháng 3-4 lần, mỗi lần kéo dài khoảng 20 phút khiến ông cùng hàng xóm rất khó chịu, từng có ý kiến với tổ dân phố.

"Lúc đó tôi ngồi hóng mát trước cửa nhà thì một nhân viên có hành vi khiếm nhã, còn nam nhân viên này lại dùng cây khều vàng mã khiến tro bụi bay vào người tôi. Nóng giận, tôi đã tát cậu ấy một cái. Việc đánh người là sai và là bài học đắt giá cho tôi" - ông Q. nói.

Được biết sau vụ việc, ông Q. đến cửa tiệm xin lỗi và bồi thường tinh thần 20 triệu đồng cho nam nhân viên. Nhân viên này đã trích 10 triệu đồng để mua sữa cho các trẻ em khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.