Bắt tài xế lái siêu xe Bentley cùng bạn vì hành vi đuổi đánh người "như phim hành động" giữa trung tâm TP.HCM

Liên quan vụ “người đi siêu xe Bentley đuổi đánh người sau va chạm ở trung tâm TP.HCM” như đã thông tin, ngày 12/2, Công TP.HCM đã bắt khẩn cấp Mã Thanh (SN 1977) và Ngô Duy Đông (là bạn của Thanh, SN 1977, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan điều tra xác định, cả 2 đã có hành vi đuổi đánh người giữa giao lộ trung tâm, gây náo loạn, cản trở giao thông và buộc công an can thiệp... đã xâm phạm trật tự công cộng.

Công TP.HCM đã bắt khẩn cấp Mã Thanh (SN 1977) và Ngô Duy Đông (là bạn của Thanh, SN 1977, cùng ngụ TP.HCM)

Theo điều tra, khoảng 2h30 ngày 10/2, Mã Thanh điều khiển ô tô hiệu Bentley lưu thông trên đường Nguyễn Trãi thì xảy ra va chạm với ô tô do anh L.N.T. (SN 1992, tài xế xe công nghệ) điều khiển, trên xe có anh N.V.H.A. (SN 1987) là hành khách.

Sau va chạm, các bên dừng phương tiện giữa khu vực giao lộ để trao đổi, dẫn đến cự cãi, lời qua tiếng lại. Một lúc sau, Đông điều khiển xe máy đến hiện trường để cùng Mã Thanh tham gia tranh cãi.

Trong quá trình cự cãi và xô xát, Mã Thanh và Ngô Duy Đông đã có hành vi đuổi đánh anh H.A.. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân can ngăn và lực lượng tuần tra Công an phường Bến Thành phối hợp Đội CSGT Bến Thành có mặt tại hiện trường.

Công an đã mời những người liên quan về trụ sở để làm việc, củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.Công an TP.HCM cho biết, trên thực tế nhiều vụ va chạm nhẹ hoặc tranh cãi nhất thời nhưng do thiếu kiềm chế, các bên đã dùng bạo lực giải quyết, gây thương tích cho người khác.

Những hành vi manh động này sẽ bị lực lượng chức năng truy xét, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực; đồng thời khẳng định quyết tâm đấu tranh đến cùng, không khoan nhượng với các hành vi coi thường pháp luật, gây mất trật tự an toàn xã hội.