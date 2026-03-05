Khuyến cáo người dân không nên tích trữ xăng, dầu trong nhà

Công an khuyến cáo người dân không nên tích trữ xăng dầu để trong nhà vì nguy cơ cháy nổ rất cao. Ảnh minh họa.

Trong thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng một số người dân mang theo can loại lớn để mua xăng về tích trữ hoặc bán lẻ tại cửa hàng, khu phố. Việc này tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Đồng Nai đưa ra khuyến cáo đến người dân, tránh để xảy ra các sự cố cháy, nổ ngoài ý muốn.

Xăng, dầu là loại chất nguy hiểm cháy nổ cao và có tính chất lý, hóa đặc biệt, nếu được tích trữ trong các can nhựa hoặc thiết bị chứa không phù hợp, với đặc tính của xăng, dầu thì rất dễ dẫn đến hiện tượng bị hư hỏng hoặc do va đập làm vỡ, thủng thiết bị chứa dẫn đến rò rỉ xăng, dầu ra ngoài tạo thành môi trường nguy hiểm cháy, nổ, đặc biệt là trong không gian kín, hẹp.

Hiện nay tại các hộ gia đình, việc bảo quản xăng, dầu thường đặt chung cùng các vật dụng khác ở các khu vực tầng hầm hoặc tầng 1 của nhà (có thể đặt ngoài hoặc cùng khu vực ở). Các khu vực này thường không được ngăn cách độc lập với khu vực xung quanh và không có biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ. Nhiều người dân chưa nắm rõ về tính chất cháy, nổ của xăng dầu; chưa ý thức hết được những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra của việc tồn chứa xăng dầu trong nhà, còn có tình trạng sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt gần khu vực tồn chứa xăng dầu.

Khi tồn chứa xăng, dầu không an toàn có thể dẫn đến sự cố cháy hoặc nổ. Đám cháy lan rất nhanh (vận tốc cháy lan theo bề mặt có thể đạt đến trên 40m/phút), tỏa ra nhiều khói, chất độc gây nguy cơ tử vong của người trong nhà rất cao, đồng thời gây khó khăn cho công tác chữa cháy, CNCH. Cùng với những thiệt hại do cháy, nổ gây ra đối với các gia đình thì người dân (chủ gia đình) có thể phải chịu trách nhiệm hình sự với những hậu quả do hành vi tích trữ xăng, dầu không đảm bảo an toàn gây ra.

Trước tình trạng mất an toàn về PCCC nêu trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân một số vấn đề sau:

- Người dân chỉ nên mua xăng, dầu vừa đủ với nhu cầu sử dụng, không tích trữ tại nhà để bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho gia đình.

- Trường hợp hộ gia đình đã tích trữ xăng, dầu cần có biện pháp bảo quản an toàn như sau:

+ Phải bảo quản trong khu vực độc lập (kho riêng), tuyệt đối không tồn chứa xăng, dầu trong khu vực có người ở;

+ Khu vực tồn chứa xăng, dầu phải tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao và thông thoáng để giảm sự bốc hơi, tích tụ của hơi xăng, dầu;

+ Có biện pháp ngăn xăng, dầu tràn ra ngoài, cách xa nguồn sinh lửa (bếp đun, đốt rác…), nguồn nhiệt;

+ Các thiết bị điện (công tắc, bóng đèn…) trong khu vực chứa xăng, dầu phải đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ bị chập, cháy, phát sinh tia lửa…;

+ Ngăn cách và cảnh báo để trẻ em và người khác không tiếp cận được khu vực tồn chứa xăng, dầu;

+ Việc sử dụng dầu hỏa để đun nấu phải đảm bảo bếp có đủ bấc dầu và thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa và các nguồn nhiệt xung quanh, tuyệt đối không tận dụng các hóa chất khác như xăng hoặc xăng pha dầu, nhớt để đun bếp dầu. Trong quá trình sử dụng phải có người trông coi, giám sát.

- Đối với các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, phải tuân thủ tuyệt đối các quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định và quy trình an toàn trong quá trình xuất, nhập xăng dầu.

- Yêu cầu hạn chế bán lẻ xăng dầu cho người dân vào các dụng cụ, thiết bị như: Chai, lọ, can, thùng, phuy… Niêm yết khuyến cáo, cảnh báo về sự nguy hiểm và các nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chất cháy là xăng dầu tại cửa hàng để khuyến cáo đến người dân đến mua, bán xăng dầu.

- Đối với cơ sở, doanh nghiệp có dự trữ xăng dầu phục vụ sản xuất, dịch vụ vận chuyển, không tích trữ xăng dầu ngoài các thiết bị, kho chứa đã được thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; không tự ý sang, chiết xăng dầu sang các thiết bị, dụng cụ chứa không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định; không sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại những vùng, khu vực nguy hiểm cháy, nổ và những nơi có quy định cấm.

- Trường hợp khi gặp đám cháy xăng, dầu thì cần: Hô hoán, báo động cho mọi người xung quanh biết; báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số điện thoại 114, công an hoặc chính quyền nơi gần nhất; sơ tán tài sản, phuy xăng dầu lân cận (nếu có) ra vị trí an toàn; không chữa cháy xăng, dầu bằng nước; dùng bình chữa cháy loại bọt, bột để dập tắt đám cháy; dùng cát để đắp đê ngăn không cho chất cháy chảy loang; dùng chăn chiên thấm nước phủ hoàn toàn bề mặt của đám cháy.