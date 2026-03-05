Chiêu thức chuyển hơn 3 tạ vàng qua biên giới rồi bán cho 6 cửa hàng ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Buôn lậu xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 25 bị can.

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc đường dây của bị can Nguyễn Thị Hóa (53 tuổi, ở Quảng Trị) vận chuyển trót lọt 310 kg từ Lào về Việt Nam, để tiêu thụ tại các tiệm vàng ở Hà Nội.

Theo kết luận điều tra, Hóa liên hệ với Thoong Nhã (ở Viêng Chăn, Lào) để đặt mua vàng, đồng thời thống nhất giao nhận hàng bằng một trong hai phương thức.

Bị can Nguyễn Thị Hóa (trái) và Nguyễn Thị Gái. (Ảnh: Bộ Công an)

Phương thức thứ nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2023. Khi đó, Thoong Nhã giúp Hóa vận chuyển vàng qua cửa khẩu Lao Bảo, giao tận nhà cho Hóa. Cảnh sát chưa xác định được cụ thể số lượng vàng lậu được giao theo cách này.

Phương thức hai được triển khai từ khoảng tháng 5/2023. Thoong Nhã không vận chuyển vàng qua biên giới nữa nên Hóa phải tự tổ chức nhận vàng từ Thoong Nhã tại Viêng Chăn rồi đưa về Việt Nam.

Theo chỉ đạo của Hóa, Nguyễn Văn Thương (chú ruột chồng Hóa), Nguyễn Hữu Phương (em ruột Hóa), Nguyễn Hữu Bình (em ruột Hóa) đi xe máy qua Cửa khẩu Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), đến nhà đối tượng È (người làm thuê cho Thoong Nhã) tại Chợ Karon (tỉnh Savanakhet, Lào) để nhận USD.

Sau đó, Thương, Phương và Bình để xe máy tại nhà È, đi bộ ra bến xe Karon, đón xe khách đến nhà Thoong Nhã tại Viêng Chăn để thanh toán tiền mua vàng, rồi nhận vàng thỏi mang về cho Hóa.

Các đối tượng cất giấu vàng trong balo hoặc cho vào tất dài quấn quanh người, đi xe khách từ bến xe Nam Viêng Chăn về nhà È để cất giấu vàng. Mỗi chuyến như vậy, các đối tượng được trả công 5 triệu đồng/người.

Với phương thức nêu trên, Hóa đã tổ chức 3 chuyến vận chuyển vàng lậu từ Viêng Chăn về Savanakhet, tổng 63 thỏi vàng, tương đương 63 kg.

Ngoài ra, Thương, Phương và Bình còn khai nhận vận chuyển thành công nhiều chuyến hàng, nhưng không xác định được cụ thể số lượng, thời gian.

Bên cạnh đó, Hóa và Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, em chồng Hóa) lợi dụng chính sách là cư dân biên giới chỉ cần sử dụng thẻ căn cước hoặc chứng minh nhân dân có thể đi qua cửa khẩu, để thuê 4 đối tượng là họ hàng vận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Lào đưa cho È, và mang vàng từ Lào về Quảng Trị cho Hóa.

Mỗi chuyến như vậy, các đối tượng mang theo một thỏi vàng, tương đương 1kg, và được trả công 100 - 200 nghìn đồng.

Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng xe máy hoặc xe đạp điện đi qua cửa khẩu Lao Bảo sang nhà È, nhận vàng thỏi được bọc vào túi nilon màu đen, sau đó dùng dây vải bọc thỏi vàng buộc vào bụng hoặc cất giấu ở trong thắt lưng quần phía trước bụng. Chúng cũng mua kèm các loại hàng hóa như sữa, nước lọc, mì tôm... để mang về, tránh bị kiểm tra khi đi qua cửa khẩu.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã vận chuyển từ Lào về Việt Nam tổng 34 kg vàng. Sau khi nhận được vàng, Hóa thuê nhiều đối tượng vận chuyển vàng từ Quảng Trị ra Hà Nội giao cho 6 tiệm vàng và Nguyễn Khắc Bồng. Giao vàng xong, Hóa nhận lại USD.