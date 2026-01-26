Phẫn nộ vụ gây rối khi "đi bão" ở hầm Kim Liên: Nhóm thanh thiếu niên bàn nhau xô đẩy để "sàm sỡ" các cô gái trẻ đi qua

Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, trước đó, vào ngày 24/01/2026, trên mạng xã hội đăng tải thông tin vụ việc có một nhóm thanh niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và quấy rối tình dục tại khu vực hầm Kim Liên. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc.

Đến ngày 25/01/2026, Công an Thành phố đã xác minh, làm rõ 08 đối tượng trong vụ việc, các đối tượng trên đều là cac thanh, thiếu niên dưới 18 tuổi. Bước đầu xác định, khoảng 00h45’ ngày 24/1/2026 nhóm của N.Đ.V (SN 2009; trú tại Hồng Hà, Hà Nội) rủ nhau đi “bão”. Khi đi đến khu vực hầm Kim Liên, nhóm của V bàn nhau khi thấy các cô gái trẻ đi qua thì sẽ giả vờ xô, đẩy tạo cơ hội cho những người trong nhóm lao vào “sàm sỡ”.

Ảnh: Công an Thành phố Hà Nội

Đến khoảng 03h00’ cùng ngày, V chặn xe máy do anh Q điều khiển chở theo chị C. Cùng lúc này nhóm của V lao vào “sàm sỡ” chị C. Sau đó, nhóm của V bỏ đi thì gặp anh K đang đi bộ trong hầm. V dùng tay vỗ vào gáy anh K dẫn đến cãi chửi nhau. Lúc này nhóm của V lao đến đánh anh K. Khi được người dân xung quanh can ngăn thì nhóm V bỏ đi.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 26/01/2026, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 05 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối với các đối tượng dưới 16 tuổi, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.