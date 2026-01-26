Triệt phá đường dây cá độ Bong88 hơn 90 tỷ đồng, bắt 2 “trùm” điều hành

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

Ngày 25/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều tài khoản cá độ bóng đá thuộc hệ thống Bong88 có dấu hiệu hoạt động bất thường.

Các giao dịch diễn ra liên tục, số tiền ăn thua lớn, nhưng các đối tượng không tụ tập, không gặp gỡ trực tiếp, mà cư trú dàn trải tại nhiều địa bàn khác nhau như Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long), TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP Hồ Chí Minh).

Quá trình xác minh cho thấy, trong cùng một đường dây, nhiều đối tượng hoàn toàn không quen biết nhau. Mỗi người chỉ được giao phụ trách một mắt xích riêng biệt như quản lý tài khoản cá độ, nhận – chuyển tiền, trung gian thanh toán thắng thua.

Đây là phương thức tổ chức có chủ đích của các đối tượng cầm đầu, nhằm chia nhỏ hệ thống, hạn chế mối liên hệ chéo, né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và tránh nguy cơ lộ toàn bộ đường dây nếu một đối tượng bị bắt giữ.

Qua bóc tách hệ thống, lực lượng trinh sát xác định hai đối tượng cầm đầu, giữ vai trò tổ chức và điều hành chính là Lê Tấn Tài (sinh năm 1991) và Nguyễn Văn Huế (sinh năm 1968). Hai đối tượng này trực tiếp quản lý tài khoản tổng (Super master) phân cấp tài khoản cho các đối tượng cấp dưới, điều hành toàn bộ hoạt động cá độ, giao dịch và thanh toán tiền thắng thua thông qua không gian mạng. Chỉ cần một mắt xích bị “động”, các đối tượng có thể đánh sập tài khoản, xóa dữ liệu trong thời gian rất ngắn, gây khó khăn cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ.

Sau thời gian dài theo dõi, thu thập tài liệu, dựng sơ đồ tổ chức và đánh giá kỹ lưỡng từng đối tượng, từng địa bàn, sáng ngày 12/01/2026, Ban Chuyên án quyết định phá án. 12 tổ công tác được triển khai đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành phố.

Trong đó, đối tượng Lê Tấn Tài bị bắt giữ tại địa bàn tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long); đối tượng Nguyễn Văn Huế bị bắt giữ tại khu vực Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Cùng thời điểm, các mũi trinh sát đồng loạt tiếp cận, bắt giữ các đối tượng liên quan, tiến hành khám xét, thu giữ nhiều thiết bị điện tử, tài khoản cá độ và tài liệu phục vụ công tác điều tra. Kết quả đấu tranh cho thấy, cả hai đường dây đều tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn, số tiền giao dịch lên tới hơn 90 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục mở rộng, làm rõ các nhánh liên quan, các đối tượng tham gia trong hệ thống cá độ.