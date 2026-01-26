Công an cảnh báo khẩn tới những người trong độ tuổi U40 - U60 nhận được tin nhắn sau: Có nguy mất sạch tiền trong tài khoản

Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng liên tục ghi nhận nhiều vụ việc người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua các nhóm “kết nối tình yêu”, “hẹn hò tuổi trung niên” trên mạng xã hội. Đáng chú ý, nạn nhân chủ yếu là người trung niên, những người đang sống độc thân, ly hôn, góa bụa hoặc có nhu cầu tìm kiếm sự chia sẻ, bầu bạn trong đời sống tinh thần.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng lừa đảo đã lập nhiều nhóm trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo với những tên gọi dễ tạo thiện cảm và đánh trúng tâm lý người dùng như “Kết nối yêu thương tuổi trung niên”, “Hẹn hò nghiêm túc U40–U60”, “Tìm bạn đời tuổi xế chiều”… Các nhóm này thường được quảng bá là không gian giao lưu lành mạnh, nghiêm túc, nhằm thu hút những người có nhu cầu kết bạn, tìm hiểu mối quan hệ lâu dài.

Sau khi tạo lập nhóm, các đối tượng sử dụng hàng loạt tài khoản ảo, đóng vai những người tham gia thật. Những tài khoản này thường xuyên đăng tải các bài viết chia sẻ hoàn cảnh cá nhân như sống cô đơn, từng đổ vỡ hôn nhân, mong muốn tìm người bầu bạn, đồng cảm trong cuộc sống. Nội dung các bài đăng được xây dựng khéo léo, giàu cảm xúc nhằm tạo sự tin tưởng và đồng cảm từ các thành viên khác trong nhóm.

Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Khi xác định được “con mồi”, các đối tượng chủ động tiếp cận bằng cách nhắn tin riêng, trò chuyện thường xuyên, thể hiện sự quan tâm, hỏi han đời sống cá nhân. Trong thời gian ngắn, mối quan hệ được đẩy nhanh theo hướng thân thiết, thậm chí mang màu sắc tình cảm, khiến nạn nhân dễ tin tưởng và chia sẻ nhiều thông tin cá nhân.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng bắt đầu dẫn dụ nạn nhân tham gia các hoạt động được giới thiệu là “làm nhiệm vụ online kiếm tiền”, như thả tim, xem video, đặt đơn hàng ảo hoặc đầu tư số tiền nhỏ với cam kết lợi nhuận cao, rút tiền nhanh chóng. Ở giai đoạn đầu, nạn nhân thường được trả hoa hồng hoặc cho rút tiền thật nhằm củng cố niềm tin và xóa bỏ sự nghi ngờ.

Tuy nhiên, sau khi nạn nhân đã tham gia sâu hơn, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nạp số tiền lớn hơn với nhiều lý do khác nhau như “nâng cấp nhiệm vụ”, “mở khóa đơn hàng giá trị cao”, “hệ thống bị lỗi cần nạp thêm để rút tiền”, hoặc “hoàn thành đủ chỉ tiêu mới được hoàn tiền”. Quá trình này khiến nạn nhân liên tục chuyển tiền với mong muốn thu hồi số tiền đã bỏ ra và nhận lợi nhuận như cam kết ban đầu.

Khi nạn nhân không còn khả năng nạp tiền, bắt đầu nghi ngờ hoặc yêu cầu rút toàn bộ số tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản, rời khỏi nhóm hoặc giải tán nhóm, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà nạn nhân đã chuyển trước đó. Nhiều trường hợp chỉ đến khi mất liên lạc hoàn toàn, nạn nhân mới nhận ra mình bị lừa đảo.

Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Trước thực trạng trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các mối quan hệ quen biết trên không gian mạng. Người dân không nên tin tưởng tuyệt đối vào các mối quan hệ phát sinh qua mạng xã hội, đặc biệt là những mối quan hệ phát triển nhanh, gắn liền với lời mời gọi đầu tư, làm nhiệm vụ kiếm tiền online.

Cơ quan Công an cũng nhấn mạnh, người dân tuyệt đối không tham gia các hình thức “làm nhiệm vụ online”, không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã xác thực OTP cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, rút tiền nhanh, không rủi ro đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của các vụ việc tương tự, người dân cần nhanh chóng lưu giữ các chứng cứ liên quan như tin nhắn, hình ảnh, sao kê chuyển tiền và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý theo đúng quy định pháp luật.