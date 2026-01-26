Thuế TP.HCM gửi thông báo quan trọng đến hộ kinh doanh

Theo thông tin mới nhất từ Thuế TP.HCM, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 1/1/2026 là chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội và Nhà nước nhằm minh bạch hóa nền kinh tế, bảo đảm công bằng nghĩa vụ thuế và xây dựng môi trường kinh doanh hiện đại.

Đáng chú ý, ngành Thuế cam kết rõ ràng về nguyên tắc chuyển đổi: không truy thu, không xử phạt hồi tố đối với các nghĩa vụ thuế đã thực hiện đúng theo phương pháp khoán trong các năm trước (từ năm 2025 trở về trước). Cơ quan thuế cũng khẳng định sẽ không sử dụng doanh thu năm 2026 để xử lý hồi tố cho giai đoạn trước đó.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế và căn cứ Điều 51 Luật Quản lý thuế, các trường hợp hộ kinh doanh đã được ấn định doanh thu và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế khoán đúng quy định trước đây sẽ được bảo vệ về mặt pháp lý. Khi chuyển sang hình thức kê khai từ ngày 01/01/2026, dù doanh thu thực tế cao hơn mức khoán cũ – kể cả trường hợp thay đổi quy mô sản xuất kinh doanh trên 50% cũng không bị truy thu cho các năm trước.

Tuy nhiên, ngành Thuế cũng nhấn mạnh ranh giới rõ ràng giữa hỗ trợ và vi phạm. Chính sách hỗ trợ chuyển đổi không đồng nghĩa với việc dung túng sai phạm. Các hành vi như gian lận doanh thu thực tế, cố tình che giấu doanh thu hoặc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp sẽ bị xử lý nghiêm. Trong đó, hành vi trốn thuế có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 nếu vi phạm ở mức nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, Thuế TP.HCM khuyến nghị hộ kinh doanh lựa chọn con đường tuân thủ và an toàn, gồm: kê khai trung thực từ năm 2026, chuẩn bị hạ tầng và kỹ năng để sử dụng hóa đơn điện tử, thực hiện chế độ sổ sách kế toán phù hợp, lưu giữ đầy đủ chứng từ đầu vào – đầu ra, đồng thời thay đổi tư duy theo hướng chấp nhận việc kê khai doanh thu thực tế là tất yếu.

Cùng với đó, cơ quan Thuế cam kết đồng hành với người nộp thuế theo tinh thần “lấy người nộp thuế làm trung tâm”, đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích chính sách, hướng dẫn chi tiết thủ tục kê khai – sổ sách và hỗ trợ tối đa để hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuận lợi nhất.

Đối với các hộ kinh doanh cần tư vấn, ngành Thuế khuyến cáo chủ động liên hệ trực tiếp cơ quan thuế quản lý, truy cập website ngành Thuế, gọi hotline hỗ trợ hoặc đến bộ phận “một cửa” để được hướng dẫn chính thức, tránh tiếp cận thông tin sai lệch, không chính thống.

Đợt chuyển đổi từ ngày 01/01/2026 được đánh giá là bước ngoặt quan trọng. Việc chủ động thích ứng sớm sẽ giúp hộ kinh doanh giảm rủi ro, vận hành minh bạch hơn và tạo nền tảng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.