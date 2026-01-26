TP.HCM vừa có người trúng Jackpot Vietlott trị giá hơn 17 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott)., Một người đàn ông sinh sống tại TP.HCM vừa trúng giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 với giá trị hơn 17,1 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 21/1/2026, Vietlott đã tổ chức trao thưởng giải Jackpot Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01452 cho ông T., cư trú tại TP.HCM. Giá trị giải thưởng là 17.185.095.500 đồng.

Tấm vé trúng thưởng mang dãy số 01 - 25 - 35 - 36 - 37 - 45, được phát hành tại điểm bán vé số trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM. Đây cũng là điểm bán hàng đã phát hành tấm vé trúng giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số 00929 với giá trị hơn 48 tỷ đồng.

Ông T. hiện làm lao động tự do tại TP.HCM và tham gia chơi các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott với mục đích giải trí và bộ số trúng thưởng đã được ông lựa chọn trong nhiều năm. Ông có thói quen theo dõi các thông tin trúng thưởng Jackpot/Độc đắc của Vietlott và thấy rằng nhiều người chơi đã trúng thưởng lớn với các bộ số mua lâu năm vì vậy ông đã tin tưởng và tiếp tục gắn bó với dãy số quen thuộc của mình.

Theo quy định hiện hành, người trúng thưởng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% đối với phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của giải thưởng này là hơn 1,7 tỷ đồng và được khấu trừ ngay khi nhận tiền thưởng. Số thuế này được nộp tại TP.HCM - nơi phát hành vé trúng thưởng.

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ thuế, số tiền thực nhận của người trúng thưởng là khoảng 15,47 tỷ đồng.

Thúy Hạnh