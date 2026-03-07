Thời tiết 8/3 sẽ thế nào?

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo thời tiết trong hai ngày 7–8/3 cho thấy các khu vực trên cả nước có sự khác biệt nhất định, song nhìn chung điều kiện thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời dịp Quốc tế Phụ nữ.

Bắc Bộ nhiều mây, đêm 8/3 có thể có mưa dông

Tại khu vực Bắc Bộ, từ ngày 7 đến chiều tối ngày 8/3, thời tiết phổ biến nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Đến đêm 8/3, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18–21°C, vùng núi có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất khoảng 23–26°C, riêng khu vực Tây Bắc có thể đạt 25–28°C.

Ảnh: Minh Nhân

Từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rải rác

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế trong ngày 7/3 nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa và mưa rào rải rác. Sang ngày 8/3, thời tiết có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất khoảng 19–22°C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 23–26°C, phía Nam có nơi trên 26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có thể có mưa

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết có mây, ban ngày có nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực phía Bắc của vùng này trong ngày 7/3 nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22–25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc khoảng 27–29°C, phía Nam từ 29–31°C, có nơi trên 31°C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết phổ biến có mây, ban ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất tại cao nguyên Trung Bộ khoảng 18–21°C, Nam Bộ từ 23–26°C. Nhiệt độ cao nhất ở cao nguyên Trung Bộ khoảng 28–31°C, còn Nam Bộ khoảng 31–34°C.

Thời tiết một số thành phố lớn

Tại Hà Nội, hai ngày 7–8/3 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm 8/3 có lúc có mưa, mưa rào và dông, xác suất mưa khoảng 60–70%. Nhiệt độ thấp nhất 19–21°C, cao nhất 24–26°C.

Ở TP. Huế, ngày 7/3 có lúc có mưa với xác suất khoảng 60–65%. Sang ngày 8/3, thời tiết không mưa, trưa và chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20–22°C, cao nhất 25–27°C.

Tại TP. Đà Nẵng, có lúc có mưa với xác suất khoảng 60–65%, gió đông bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 21–23°C, cao nhất 26–28°C.

Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa, xác suất mưa khoảng 10–30%. Nhiệt độ thấp nhất 23–26°C và cao nhất 30–33°C.

Nhìn chung, thời tiết trong dịp 7–8/3 tương đối thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, gặp gỡ ngoài trời, dù một số khu vực vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối hoặc ban đêm.