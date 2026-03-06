Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết có rét đậm, rét hại?

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng đêm 8.3 và ngày 9.3, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió tây trên cao, từ đêm 8.3, miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác. Đợt mưa này có thể kéo dài đến 10.3, mưa xuất hiện rải rác ở một số khu vực và theo từng đợt, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 9/3, nền nhiệt miền Bắc giảm nhẹ, trời rét về đêm và sáng, ngày 10.3, trời rét cả ngày.

Trước khi đón không khí lạnh, t heo dự báo thời tiết, từ ngày 7 đến hết ngày 8.3, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt nhìn chung khá dễ chịu.

Khu vực Bắc Bộ từ ngày 7.3 đến chiều tối 8.3 trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Riêng đêm 8.3 có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có dông. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế , ngày 7.3 trời nhiều mây; phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa và mưa rào rải rác. Sang ngày 8/3, khu vực này tiếp tục có mưa vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất dao động 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc khu vực ngày 7/3 nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C ở phía Bắc, phía Nam 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 7 - 8.3 phổ biến có mây, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên dao động 18-21 độ C, Nam Bộ 23.26 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên khoảng 28-31 độ C, trong khi Nam Bộ phổ biến 31-34 độ C.

Tại Hà Nội , trong hai ngày 7-8.3 có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ; đến trưa chiều mây giảm, trời hửng nắng. Riêng đêm 8/3 có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào và dông với xác suất khoảng 60-70%. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Tại TP Huế , ngày 7.3 có lúc có mưa với xác suất khoảng 60-65%. Sang ngày 8/3, thời tiết khô ráo, trưa và chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Tại TP Đà Nẵng , thời tiết có lúc có mưa với xác suất 60-65%, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 26-28 độ C.

Tại TP Hồ Chí Minh , ban ngày trời nắng, đêm không mưa; xác suất mưa khoảng 10-30%. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.