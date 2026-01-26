Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón hai đợt không khí lạnh tăng cường

Tin không khí lạnh tăng cường và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thông tin từ Đài khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh được tăng cường yếu trở lại ở phía Bắc nước ta. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Đợt không khí lạnh yếu này không gây nhiều biến động về nhiệt độ ở miền Bắc nước ta. Khu vực này trời rét kéo dài.

Khoảng 30-31/1, không khí lạnh khả năng được tăng cường trở lại gây mưa rải rác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong thời gian từ chiều tối và đêm 30/1 đến ngày 31/1, sau di chuyển lệch ra phía đông suy yếu dần.

Miền Bắc đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Ngoài ra, dự báo thời tiết từ nay đến 27/1, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trong đó, Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Các khu vực khác trên cả nước xuất hiện mưa vài nơi lúc chiều tối và đêm, ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Nhận định thời tiết từ đêm 27/1 đến ngày 4/2, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều ngày duy trì trạng thái mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ. Khoảng chiều tối và đêm 30/1 đến ngày 31/1, các khu vực này xuất hiện mưa rải rác. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vài nơi. Trong đó, các thời kỳ từ ngày 28-29/1 và 31/1-3/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Các khu vực khác duy trì trạng thái đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay, Hà Nội nhiều mây, trời mưa mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16°C, cao nhất 17-19°C.

Ngoài ra, theo cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới tại trung tâm TP Hà Nội, ngày mai (27/1), khu vực này duy trì mưa nhỏ, nhiệt độ trong ngày dao động 15-20°C, trời rét.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới tại khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Nguồn: NCHMF)

Ngày 28-29/1, khu vực trung tâm TP Hà Nội trời tạnh ráo trở lại, có mây, không mưa, nhiệt độ ban ngày xu hướng tăng nhẹ lên cao nhất 20-21°C, nhiệt độ ban đêm không có nhiều biến động, thấp nhất 14-15°C.

Ngày 30/1, khu vực này có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng lên mức 22°C, thấp nhất cũng tăng lên ngưỡng 17°C.

Ngày 31/1, tác động của không khí lạnh tăng cường, khu vực trung tâm Hà Nội tái diễn mưa nhỏ, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất ban đêm duy trì mức 17°C nhưng ban ngày nhiệt độ giảm còn 19°C.

Ngày đầu tiên của tháng 2, không khí lạnh tác động sâu, nhiệt độ khu vực này tiếp tục giảm, cao nhất 17°C, thấp nhất 14°C, nhưng trời tạnh ráo, nhiều mây, không mưa, rét sâu hơn.

Ngày 2/2, khu vực này duy trì hình thái thời tiết nhiều mây, không mưa, trời rét, nhiệt độ ban ngày xu hướng tăng nhẹ lên mức 19°C, ban đêm thấp nhất 14°C.

Trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo (3-4/2), khu trung tâm Hà Nội tăng nhiệt, trời ấm áp hơn nhưng chưa có nắng, nhiều mây, không mưa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 22°C, thấp nhất 17°C.