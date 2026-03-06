Mưa trái mùa trút ào ào, người đi đường TPHCM không kịp trở tay

Theo ghi nhận của PV, đầu giờ chiều 6/3, bầu trời khu vực trung tâm TPHCM bất ngờ chuyển mây đen. Đến gần 14 giờ, cơn mưa trái mùa xuất hiện tương đối nặng hạt kèm sấm sét, kéo dài gần 30 phút.

Thời điểm mưa xảy ra đúng lúc nhiều người đang di chuyển ngoài đường khiến không ít người lúng túng. Trên các tuyến đường như Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ…, nhiều người phải tấp xe vào lề đường để mặc áo mưa hoặc trú dưới mái hiên.

Người dân dừng xe trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Xuân Hòa) để mặc áo mưa. Ảnh: Ngô Tùng

Chị Lê Thị Anh Nhàn (làm việc tại phường Xuân Hòa, TPHCM) cho biết cơn mưa đến rất bất ngờ. “Trời đang nắng gắt thì tự nhiên đổ mưa, tôi không kịp chuẩn bị áo mưa nên phải đội mưa để di chuyển về cơ quan”- chị Nhàn chia sẻ.

Mưa lớn bất ngờ khiến nhiều người đi đường không kịp trở tay. Ảnh: Ngô Tùng

“Tương tự, anh Trần Minh Tuấn (phường Bến Thành, TPHCM) cho biết khi đang trên đường đi công việc thì bất ngờ gặp mưa. Do những ngày gần đây thời tiết nắng nóng kéo dài nên anh không mang theo áo mưa. “Tôi khá bất ngờ vì cơn mưa đến rất nhanh. Có thể đây là một trong những cơn mưa trái mùa có lượng lớn nhất từ sau Tết Nguyên đán đến nay”, anh Tuấn chia sẻ.

Cơn mưa trái mùa tuy không kéo dài nhưng đã làm không khí dịu mát sau nhiều ngày nắng nóng. Đến khoảng gần 14 giờ 30, mưa giảm dần rồi tạnh hẳn, giao thông trên các tuyến đường trung tâm trở lại bình thường.

Cơn mưa trái mùa làm không khí TPHCM dịu mát sau những ngày nắng nóng gay gắt. Ảnh: Ngô Tùng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, nguyên nhân gây mưa trái mùa tại TPHCM là do khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía Đông, kết hợp với hội tụ gió trên cao (tác nhân gia tăng độ ẩm và gây mưa) ở khu vực Nam bộ.

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét, cơ quan này cho biết vào đầu giờ chiều 6/3, vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực xã Tân Nhựt và xã Tân Vĩnh Lộc.

Mưa trái mùa tại trung tâm TPHCM vào chiều 6/3.

Dự báo trong những giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu vực phường Bình Lợi, xã Tân Nhựt, phường Bình Tân,… sau đó mở rộng ra các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến được dự báo từ 5-15 mm, có nơi trên 20 mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17 m/s).