Ai thấy Phạm Trung Nghĩa ở đâu, trình báo ngay theo số 094.436.1717

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định truy tìm đối với Phạm Trung Nghĩa (sinh ngày 1/12/1988, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, không tôn giáo) để phục vụ công tác điều tra, xác minh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Phạm Trung Nghĩa có số CCCD 083088002785, cấp ngày 17/6/2023; chỗ ở khác được xác định tại H1, khu phố 6, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long. Đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1,68 m, vóc người vừa, da ngăm, tóc đen, mắt đen.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị khi phát hiện người có đặc điểm, nhân thân như trên, người dân và các cơ quan, tổ chức kịp thời thông báo cho Phòng PC01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (Điều tra viên thụ lý: Nguyễn Tuấn Anh, số điện thoại: 094.436.1717) để phối hợp xử lý theo quy định.