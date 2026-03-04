Phát hiện ổ nhóm giả danh Cảnh sát Nhật Bản hoạt động lừa đảo tại Hà Nội: Hơn 11 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt

Theo Bộ Công an, thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, chiều 28/02/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hà Nội đồng loạt kiểm tra các địa điểm có người nước ngoài cư trú tại Khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng) và Chung cư Mipec 122 –124 Xuân Thủy (phường Cầu Giấy).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện 07 đối tượng người nước ngoài (03 quốc tịch Trung Quốc, 04 quốc tịch Nhật Bản) có dấu hiệu hoạt động vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cơ quan Công an tiến hành làm việc với các đối tượng.

Bước đầu xác định, từ tháng 8/2025 đến nay, các đối tượng đã giả danh Cảnh sát, Kiểm sát viên, Tòa án Nhật Bản để gọi điện cho công dân đang sinh sống tại Nhật Bản. Nhóm này thông báo đã “nhặt được túi giấy tờ” của bị hại, đồng thời đưa ra thông tin giả về việc dữ liệu cá nhân của họ bị sử dụng vào hoạt động phạm pháp, yêu cầu phối hợp “xác minh điều tra” và buộc chuyển tiền để “phục vụ điều tra”.

Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 11 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ 65 chiếc điện thoại di động, 19 máy tính bảng, 03 máy tính xách tay, 12 bộ đàm, 04 bộ trang phục Cảnh sát Nhật Bản.

Tang vật được thu giữ.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Trước đó, vào tháng 01/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng đã phát hiện, xử lý một nhóm lừa đảo công nghệ cao do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, lừa đảo công dân Hàn Quốc.