Tai nạn kinh hoàng giữa 2 xe máy, 4 người tử vong

Ngày 4-3, Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn cho biết vào khoảng 22 giờ ngày 3-3, tại Km33+500 Quốc lộ 4B (thuộc địa phận thôn 8+10, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong.

Hiện trường vụ tai ta nạn khiến 4 người tử vong. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên xe máy biển kiểm soát 19D1-069.xx lưu thông theo hướng Lộc Bình - Lợi Bác đã tông nhau với xe máy biển kiểm soát 12LA-067.xx chạy hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 4 người đi trên 2 xe máy là B.V.H. (SN 2009), L.D.A. (SN 2011), H.V.T. (SN 2006) và C.V.H. (SN 2008), cùng xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn, tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông.

Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh và Ban An toàn giao thông xã Na Dương cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, hỗ trợ 5 triệu đồng/người tử vong.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.