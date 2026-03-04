90 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Công an tỉnh Cao Bằng có thông báo kết quả phát hiện 90 trường hợp xe ô tô, xe máy vi phạm giao thông được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát từ ngày 12/2 đến ngày 25/2.

Theo thông báo của cơ quan Công an, trong số 90 trường hợp vi phạm bao gồm 65 trường hợp người điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và 25 trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ.

Danh sách cụ thể như sau:

Nguồn: Công an tỉnh Cao Bằng

Điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ và điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ bị xử phạt ra sao?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, nếu người điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cũng theo quy định tại Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên, tài xế sẽ không bị tạm giữ hay trừ điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h, mức phạt sẽ là 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi điều khiển xe ô tô quá tốc độ quy định từ trên 20 km/h đến 35 km/h, tài xế bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Người điều khiển xe ô tô vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, tài xế sẽ bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.