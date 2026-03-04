TCP Việt Nam đồng hành để người trẻ tiên phong bảo vệ môi trường

Giới trẻ cống hiến vì màu xanh quê hương

Thực tế cho thấy, ngày càng nhiều sáng kiến môi trường do người trẻ khởi xướng đã để lại dấu ấn rõ nét tại các đô thị lớn. Tại Hà Nội, nhóm Hà Nội Xanh đã thu hút đông đảo sinh viên và thanh niên tham gia dọn rác, trồng cây, làm sạch hồ và các không gian công cộng. Chỉ trong vòng một năm hoạt động, hơn 100 con sông, hồ trên địa bàn Thủ đô đã được cải thiện nhờ hơn 200 đợt ra quân của nhóm.

Tại TP.HCM, nhóm Sài Gòn Xanh cũng lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hành động vì môi trường thông qua các hoạt động làm sạch kênh rạch như kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, kênh Tẻ, kênh Đôi… Đồng thời, nhóm còn vận động cộng đồng chung tay lắp đặt rào chắn rác nhằm hạn chế ô nhiễm và ngăn rác thải trôi xuống hạ lưu.

Người trẻ chung tay hành động vì môi trường, đưa "sống xanh" trở thành phong cách sống bền vững của thế hệ trẻ

Song song với các hoạt động ngoài đời thực, nhiều trào lưu sống xanh trên mạng xã hội như #NoStrawChallenge, #Trashtag hay #ChallengeForChange đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ. Những hình ảnh "trước – sau" khi dọn dẹp bãi rác, bờ biển hay khu dân cư không chỉ mang tính trực quan, mà còn truyền cảm hứng hành động tích cực đến cộng đồng.

Điểm chung của các sáng kiến và phong trào này nằm ở sự sáng tạo, khả năng lan truyền nhanh và tinh thần chủ động. Người trẻ không chỉ trực tiếp hành động, mà còn trở thành người kể câu chuyện của chính mình, biến mỗi hành động xanh thành nguồn cảm hứng cho xã hội. Khi bảo vệ môi trường dần đi vào thói quen hằng ngày – từ tiêu dùng, di chuyển đến lối sống – "sống xanh" không còn là phong trào nhất thời, mà trở thành một phong cách sống bền vững của thế hệ trẻ.

Trao quyền hôm nay – Dẫn dắt tương lai

Trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường như ô nhiễm nguồn nước, suy giảm tài nguyên thiên nhiên và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, vai trò của thế hệ trẻ càng trở nên quan trọng. Không chỉ là những người trực tiếp chịu ảnh hưởng trong tương lai, người trẻ hôm nay còn là lực lượng có khả năng thay đổi nhận thức và hành vi xã hội nhanh nhất.

Từng triển khai nhiều dự án cộng đồng với sự tham gia của thanh niên, TCP Việt Nam hiểu rõ sức mạnh và tiềm năng của thế hệ trẻ. Họ năng động, sáng tạo, sẵn sàng thử nghiệm những cách làm mới và không ngại lên tiếng vì những giá trị tích cực. Chính vì vậy, để các thông điệp bảo vệ môi trường thực sự đi vào đời sống và tạo tác động lâu dài, doanh nghiệp cho rằng cần bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức và trao quyền hành động cho người trẻ.

Với cách tiếp cận đó, khi hợp tác cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai dự án "Nâng cao Nhận thức và Hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước" giai đoạn 2026 – 2028, TCP Việt Nam đã xác định thanh niên, sinh viên là hạt nhân của mọi hoạt động. Dự án không chỉ dừng lại ở việc truyền thông kiến thức, mà hướng tới tạo không gian để người trẻ trực tiếp tham gia, khởi xướng và dẫn dắt các hoạt động bảo vệ nguồn nước tại trường học và địa phương.

Tập đoàn TCP hợp tác cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai dự án "Nâng cao Nhận thức và Hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước" giai đoạn 2026 – 2028

Song song với đó, chương trình cũng thúc đẩy các sáng kiến cộng đồng, giải pháp công nghệ và mô hình tuần hoàn nước thiết thực do thanh niên đề xuất, nhằm giảm thiểu ô nhiễm và lan tỏa lối sống xanh một cách bền vững.

Đại diện Tập đoàn TCP nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng thanh niên chính là những người kiến tạo tương lai. Khi được trao quyền và đồng hành đúng cách, các bạn có thể biến những hành động nhỏ hôm nay thành thay đổi lớn cho ngày mai. Vì vậy, TCP Việt Nam cam kết sát cánh cùng người trẻ để bảo tồn nguồn nước không chỉ là trách nhiệm, mà trở thành một phong cách sống chủ động và bền vững của cộng đồng".

Không chỉ dừng lại ở việc triển khai các hoạt động cụ thể, TCP Việt Nam kỳ vọng thông qua dự án có thể góp phần hình thành một thế hệ thanh niên mới – những người yêu môi trường, giàu tri thức và sẵn sàng dẫn dắt sự thay đổi. Khi người trẻ được tin tưởng và trao cơ hội, những chuyển biến tích cực cho môi trường sẽ không còn là câu chuyện của tương lai xa, mà bắt đầu ngay từ hôm nay, bằng những hành động bền bỉ và đầy trách nhiệm.