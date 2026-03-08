Mưa rét tràn về miền Bắc, có nơi dưới 14°C

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Trong 24 giờ qua, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến từ 18 đến 21°C.

Không khí lạnh ảnh hưởng từ sáng 9/3

Cơ quan khí tượng cho biết khoảng sáng 9/3, khối không khí lạnh này sẽ bắt đầu ảnh hưởng yếu đến khu vực vùng núi phía Bắc. Từ chiều và đêm cùng ngày, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, mở rộng xuống khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, phần lớn khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 đến 3, vùng ven biển cấp 3 đến 4.

Từ tối và đêm 9/3 đến ngày 10/3, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 15 đến 18°C, riêng vùng núi có nơi dưới 14°C.

Riêng khu vực Hà Nội, từ đêm 8/3 đến sáng 10/3 có mưa và mưa rào rải rác, có nơi xuất hiện dông. Từ tối và đêm 9/3 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18°C.

Biển động mạnh, sóng cao tới 5m

Trên biển, từ trưa và chiều tối 9/3, khu vực vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động, sóng cao từ 1,5 đến 2,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến 9. Biển động mạnh với sóng cao từ 3 đến 5m.

Từ gần sáng 10/3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đồng Tháp gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến 8, sóng biển cao từ 1 đến 2m.

Mưa dông, nguy cơ lốc sét và mưa đá

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 9 đến 10/3, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to kèm dông.

Ngoài ra, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong các cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, thời tiết rét có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng của cây trồng. Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cũng có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình giao thông, hạ tầng.

Trên biển, gió mạnh và sóng lớn có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động khai thác, đánh bắt.