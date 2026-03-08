Tuổi 20 của nhiều người trẻ hôm nay thường gắn với những lựa chọn: học gì, làm gì, đi đâu, theo đuổi ước mơ nào. Đó là quãng thời gian của những kế hoạch còn đang dang dở, những chuyến đi chưa kịp thực hiện và cả những lần loay hoay tìm đường cho tương lai.

Nhưng với nhiều người mẹ, tuổi 20 lại trôi qua theo một cách rất khác. Khi bằng đúng độ tuổi con mình đang sống hôm nay, họ đã sớm bước vào guồng quay của gia đình, của cơm áo gạo tiền, của những trách nhiệm đến sớm hơn cả ước mơ.

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhiều người trẻ bỗng dừng lại để nghĩ về tuổi 20 của mẹ - một quãng thanh xuân đôi khi được gói gọn trong hai chữ: gia đình.

Tuổi 20, mẹ mình từng mơ điều gì?

“Trong mắt mình, mẹ luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất”

Nhắc đến mẹ, Mai Ngọc Gia Hân (20 tuổi, phường Phú Long) không nói nhiều lời hoa mỹ. Nhưng qua từng kỷ niệm nhỏ, có thể cảm nhận rõ sự yêu thương và tự hào mà Hân dành cho người phụ nữ đã hy sinh rất nhiều cho gia đình.

Theo Hân, mẹ có một tuổi trẻ không hề dễ dàng. Ngay từ nhỏ, bà đã phải vừa phụ giúp gia đình vừa cố gắng học tập.

“Mẹ mình hồi nhỏ vừa phụ bà ngoại với các dì làm việc nhà, vừa đi học. Nhưng mẹ học rất giỏi và là người rất năng động, hướng ngoại”, Hân kể.

Bạn Mai Ngọc Gia Hân (20 tuổi, trú phường Phú Long) bên gia đình của mình

Trong ký ức của cô, hình ảnh mẹ thời trẻ vẫn luôn rất đặc biệt.

“Mình nhớ mẹ lúc đó để tóc ngắn ngang vai, rất gầy và rất xinh. Mẹ nói hồi đó chỉ hơn 40kg thôi. Sau này khi sinh anh hai và mình thì ngoại hình mẹ thay đổi nhiều, nhưng trong mắt mình, mẹ luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất”.

Gia Hân cho rằng mỗi thế hệ đều có những áp lực khác nhau. Nếu thế hệ của cô đang cố gắng theo kịp tốc độ phát triển của xã hội, thì thế hệ của mẹ lại phải đối mặt với gánh nặng mưu sinh từ rất sớm.

“Thời của mẹ mình áp lực lớn nhất là cơm áo gạo tiền. Mẹ phải đi làm và tiết kiệm từng đồng. Còn tụi mình bây giờ thì được ba mẹ lo lắng và chu cấp đầy đủ hơn nhiều”.

Dù rất yêu thương mẹ, Hân thừa nhận giữa hai mẹ con vẫn tồn tại những khoảng cách thế hệ nhất định.

“Mình với mẹ cũng hơi có khoảng cách nên ít khi chia sẻ sâu. Có nhiều điều mình rất muốn hỏi, như chuyện tuổi thơ của mẹ. Mẹ chưa từng gặp ông ngoại vì khi mẹ sinh ra thì ông đã mất. Nhưng mình sợ mẹ xúc động nên cũng chưa dám hỏi”.

Cô gái trẻ cũng nhiều lần nghĩ về những ước mơ mà mẹ từng bỏ lỡ.

“Hồi xưa mẹ mình hát rất hay. Nếu có điều kiện, chắc mẹ sẽ muốn làm ca sĩ hoặc học lên cao hơn. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên mẹ chỉ học xong rồi đi làm”.

Có lẽ vì hiểu những điều đó, Hân luôn coi mẹ là động lực lớn để bản thân cố gắng.

“Mẹ rất mạnh mẽ và kiên cường. Mình học được nhiều từ mẹ”.

Nhân dịp 8/3, cô gái trẻ gửi đến mẹ lời nhắn giản dị:

“Mẹ ơi, sau 20 năm mẹ đã có một cô con gái rất yêu thương và luôn tự hào về mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều”.

"Mẹ giống như một 'siêu nhân'"

Khi nhắc về mẹ, chị Võ Thị Thu Hằng (34 tuổi, trú phường Vườn Lài) không giấu được sự xúc động. Với chị, mẹ không chỉ là người phụ nữ tảo tần của gia đình mà còn là hình mẫu về sự hy sinh và mạnh mẽ.

Theo Hằng, khi ở độ tuổi đôi mươi - độ tuổi mà nhiều người trẻ hôm nay vẫn đang loay hoay với học tập và sự nghiệp thì mẹ chị đã phải gánh vác nhiều trách nhiệm lớn. "Lúc đó mẹ chị cũng đã có hai con rồi", Hằng chia sẻ.

Nhìn lại cuộc sống của mẹ ngày trước, chị càng cảm nhận rõ sự khác biệt giữa các thế hệ. "Có nhiều thiếu thốn mà thời của tụi mình chưa bao giờ trải qua. Thật sự mình thấy biết ơn vì thế hệ của mình may mắn hơn thế hệ trước rất nhiều. Mình có đủ điều kiện để lựa chọn cho tương lai của mình, cả trong học tập lẫn công việc. Trong khi thế hệ trước thì họ không có nhiều lựa chọn như vậy", chị nói.

Chính vì thế, trong mắt Hằng, mẹ luôn là một người phụ nữ đặc biệt. "Nhiều khi mình thấy mẹ giống như một 'siêu nhân'. Ở độ tuổi đó mà người ta vừa lập gia đình, vừa sinh hai đứa con và lo cho gia đình, thật sự rất giỏi", chị bày tỏ.

Bên cạnh sự khâm phục, Hằng cũng có một chút tiếc nuối khi nghĩ về những ước mơ mà mẹ chưa kịp thực hiện. "Mẹ của mình từng ước muốn trở thành giáo viên. Có lẽ vì vậy mà mẹ luôn mong mình theo nghề giáo. Nhưng đó cũng là điều mình thấy tiếc nuối nhất, vì mình chưa trở thành giáo viên để mẹ vui".

Nếu có cơ hội gửi một lời nhắn cho mẹ ở tuổi 20, Hằng cho biết cô sẽ khuyên mẹ hãy mạnh dạn theo đuổi ước mơ của mình. "Nếu muốn làm giáo viên thì hãy học làm giáo viên đi, rồi từ từ hãy lập gia đình", chị nói.

Khác với nhiều người trẻ thường ngại thể hiện tình cảm, Hằng cho biết cô thường xuyên nói lời yêu thương với mẹ. "Hầu như ngày nào mình cũng nói. Mình hay nhõng nhẽo lắm, lúc nào cũng ôm mẹ".

Và nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, chị cũng gửi đến mẹ một lời chúc giản dị nhưng đầy tình cảm, "Mẹ ơi, mẹ hãy luôn sống vui vẻ và thật mạnh khỏe nhé. Con yêu mẹ!".

Ước mơ của mẹ: Khi thanh xuân gói gọn trong hai chữ gia đình

Khi được hỏi về tuổi 20 của mẹ, nhiều bạn trẻ bất ngờ nhận ra rằng ở đúng độ tuổi mình đang sống hôm nay, mẹ đã phải đối mặt với những lựa chọn rất khác.

Cô gái trẻ không giấu được niềm tự hào và sự ngưỡng mộ khi nhắc về người mẹ của mình.

Nguyễn Ngọc Nhã Hân (20 tuổi, phường Diên Hồng) cho biết hình ảnh mẹ ở tuổi đôi mươi là một cô gái trẻ trung, năng động và đang học đại học.

“Với một người phụ nữ thì 20 tuổi mới bắt đầu thanh xuân. Nhưng mẹ mình lại phải lấy chồng và chăm lo cho gia đình nên không được thoải mái”, Nhã Hân chia sẻ.

Trong khi đó, Lại Ngọc Hân (20 tuổi, phường Phú Long) cho rằng khi bằng tuổi mình bây giờ, mẹ đã sớm phải lo toan cho cuộc sống.

“Khi bằng tuổi mình chắc mẹ đang đi làm thêm trong lúc chờ kết quả thi tốt nghiệp”.

Điều khiến Hân khâm phục nhất ở mẹ chính là sự bền bỉ.

“Mẹ có thể làm cùng lúc hai việc, còn mình thì nhiều khi chỉ làm được một việc. Những việc như ra đồng cắt lúa, nếu là mình chắc không làm nổi”.

Giữa hai mẹ con vẫn tồn tại khoảng cách thế hệ, nên việc chia sẻ cảm xúc đôi khi không dễ dàng.

“Mình thân với ba nhiều hơn nên ít khi nói những lời tình cảm với mẹ. Lần cuối mình nói ‘con yêu mẹ’ chắc là hồi cấp một”.

Sau một chút ngập ngừng, cô gửi đến mẹ lời nhắn mà lâu nay vẫn giữ trong lòng:

“Mẹ ơi, có nhiều lúc con làm mẹ buồn, nhưng trong lòng con không bao giờ muốn vậy. Con xin lỗi mẹ và cũng cảm ơn mẹ rất nhiều”.

----

Không chỉ thế hệ trẻ nhìn lại tuổi trẻ của mẹ, nhiều người phụ nữ khi được hỏi cũng chia sẻ rằng ước mơ của họ ngày trước đôi khi rất giản dị.

Bà Nguyễn Thị Nang (59 tuổi, phường Vườn Lài) chia sẻ ước mơ giản dị của mình thời trẻ là được lo cho con cái học hành nên người.

Bà Nguyễn Thị Nang (59 tuổi, trú phường Vườn Lài) cho biết ước mơ lớn nhất của bà khi còn trẻ cũng giống như bao bậc làm cha làm mẹ khác – tất cả đều dành cho con cái. "Ước mơ là cho con mình học hành, rồi hai đứa nó thành đạt thôi. Chứ cũng do con cái thôi, chứ cô cũng không có ước mơ riêng gì hết", bà Nang bộc bạch.

Theo bà, khi còn trẻ cuộc sống có nhiều lo toan nên hầu như không nghĩ nhiều đến mong muốn cho riêng mình. "Lúc đó mình cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ cần có con, lo cho con là mình vui rồi".

Giờ đây khi con cái đã trưởng thành, những nỗi lo ngày trước cũng dần vơi bớt. "Hồi trẻ cũng lo lắng nhiều thứ. Giờ con cái lớn rồi, mình cũng thấy an tâm và bớt lo lại", bà chia sẻ.

Qua những câu chuyện giản dị ấy, nhiều người trẻ chợt nhận ra: ở đúng độ tuổi mình đang sống hôm nay, mẹ đã phải lựa chọn một con đường rất khác.

Có người mẹ đã gác lại giảng đường, có người sớm bước vào cuộc mưu sinh, có người dành trọn thanh xuân để nuôi con và giữ gìn một mái nhà. Những ước mơ đôi khi không biến mất, chỉ là lặng lẽ nhường chỗ cho gia đình.

Có lẽ vì vậy mà khi nhìn lại tuổi 20 của mẹ, nhiều người mới hiểu rằng phía sau sự bình dị quen thuộc của mẹ là cả một quãng thanh xuân đầy hy sinh.

Và nhân ngày 8/3, điều nhiều người muốn nói nhất với mẹ không phải là những lời hoa mỹ, mà chỉ là một câu rất đơn giản:

Cảm ơn mẹ – vì đã dành tuổi trẻ của mình để chúng ta có một tuổi trẻ đủ đầy hơn.