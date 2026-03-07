Ập vào cửa hàng vật tư Thu Hồng 1, công an phát hiện bí mật động trời

Ngày 7/3, Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, vận chuyển phân bón chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam, với số lượng lớn.

Trước đó, khoảng 4h ngày 6/3, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra cửa hàng vật tư nông nghiệp Thu Hồng 1 (ấp Chánh Hưng, xã Châu Phú) thì phát hiện, bắt quả tang Cao Thị Thu Hồng (44 tuổi,trú xã Châu Phú) đang điều hành, chỉ đạo Nguyễn Văn Khả (32 tuổi) và Tô Văn Ưa (31 tuổi, cùng trú xã Bình Mỹ) bốc xếp phân bón không phép lên xe tải để giao cho khách. Lợi dụng trời tối, một số đối tượng liên quan đã bỏ trốn.

Bên trong cửa hàng vật tư nông nghiệp Thu Hồng 1

Mở rộng, công an khám xét 2 địa điểm khác thu 173 bao phân bón đã phối trộn (khối lượng 8.650kg); 369 bao phân bón chưa phối trộn (khối lượng 18.450kg). Phương tiện vi phạm gồm 3 xe ô tô tải và nhiều tang vật, máy móc liên quan đến việc sản xuất nói trên. Tổng lô hàng thu giữ hơn 27 tấn cùng nhiều tang vật khác.

Hồng thừa nhận đã cùng chồng đã tổ chức dây chuyền sản xuất và kinh doanh phân bón trái phép này từ đầu năm 2025. Các sản phẩm này đều chưa được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành và sử dụng tại thị trường Việt Nam. Tổ công tác đã tiến hành lấy mẫu giám định, lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện.