Người đàn ông có hành động bất thường tại tiệm vàng: Bí mật tập giấy A4 để lại trên tủ kính

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h25' tối 4/3, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm gắn đèn pin, bịt kín mặt, đeo balo phía sau bước vào tiệm vàng Y.K. tại xã Sông Hinh (Đắk Lắk). Thời điểm này, nữ chủ tiệm vàng đang giao dịch với một vị khách hàng khác.





Ngay khi bước vào tiệm vàng, người đàn ông cầm một vật lạ ném xuống nền nhà, tháo ba lo đặt lên bàn tiệm vàng. Báo CAND dẫn lời kể của chủ tiệm vàng thì thời điểm xảy ra sự việc người đàn ông đặt mạnh ba lô trên tủ kính trưng bày nữ trang rồi ném mạnh một tập giấy khổ A4 rơi trên mặt tủ và sàn nhà. Những tờ giấy khổ A4 có in nhiều dòng chữ in với những nội dung nói đến "cướp giật, lừa đảo, trộm cắp"…

Trước biểu hiện bất thường của người đàn ông, nữ khách hàng chạy vội vào bên trong, trong khi đó chủ tiệm vành hô hoán “cướp, cướp” để cảnh báo cho người dân hỗ trợ.

Khi chủ tiệm hô hoán, người đàn ông chỉ tay về phía chủ tiệm rồi nhanh chóng rời đi. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Sông Hinh khẩn trương đến hiện trường ghi nhận vụ việc, trích xuất camera an ninh, thu thập thông tin từ chủ tiệm vàng và nhân chứng, đồng thời phối hợp các trinh sát, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk truy xét hành tung đối tượng để làm rõ động cơ, mục đích của người đàn ông.