3 mẹ con bị kẻ lạ mặt cầm dao truy đuổi ngay trong nhà lúc nửa đêm, cướp trắng xe máy

Sáng 2/3, UBND xã Tân Nhựt (TP.HCM) đã tổ chức trao khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an xã và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác truy xét khám phá nhanh vụ “Cướp tài sản” xảy ra trên địa bàn xã.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 24/2, Công an xã Tân Nhựt phối hợp Trạm CSGT Tân Túc tuần tra xử lý giao thông tại Trạm thu phí Chợ Đệm thuộc ấp 51 xã Tân Nhựt, TP.HCM Qua công tác tuần tra, phát hiện nam thanh niên đang điều khiển xe máy màu xám trắng biển số 61AA-207.37 lưu thông hướng vào đường cao tốc nghi vấn. Lúc này, lực lượng ra dấu hiệu dừng kiểm tra thì nam thanh niên bỏ xe lại, chạy bộ vào đường cao tốc và nhảy xuống đường song hành để tẩu thoát.

Trong lúc Công an xã truy xét thì nam thanh niên tiếp tục vào nhà người dân tại địa chỉ B8/34 ấp 51 xã Tân Nhựt cầm dao rượt đuổi 3 mẹ con bà T.N.H (SN 1980) bỏ chạy ra ngoài. Sau đó, đối tượng nam tiếp tục cướp chiếc xe máy đang để trong nhà để tẩu thoát.

Trong quá trình trốn chạy, khi ra tới đường ruộng thì gặp người dân đang đi bộ tới nên đối tượng hoảng sợ, bị ngã xe xuống ruộng rồi bỏ chạy bộ tẩu thoát vào rừng cây.

Đến 4h ngày 25/2, qua truy xét, Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã vây bắt được đối tượng này khi đang lẩn trốn tại sảnh sau chùa Thạnh Phước (địa chỉ B8/36 ấp 51 xã Tân Nhựt, TP.HCM) cùng với vật chứng liên quan, đảm bảo an toàn cho người dân. Qua làm việc đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi trộm xe máy màu xám trắng biển số 61AA-207.37 tại ấp Cây cam, xã Phú Giáo, TP.HCM.