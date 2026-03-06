Sáng 6/3, lộ diện người trúng 2 giải độc đắc của xổ số miền Nam

Sáng 6-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra khách hàng ở 3 tỉnh trúng giải độc đắc của 2 đài là An Giang và Bình Thuận.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 5-3. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 6-3, giải độc đắc (dãy số 576705) và giải an ủi được xác định trúng tại Núi Sập, tỉnh An Giang.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số An Giang được đổi tại An Giang và Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ, Triều Phát

Giải độc đắc của vé số Bình Thuận trúng tại Lâm Đồng. Ảnh: ĐLVS Hồng Phúc

Tuy nhiên, đến khuya 5-3, những khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 3 vé An Giang và trúng giải an ủi 23 vé đã liên hệ với đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) và đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) để đổi thưởng. Hiện, còn 13 vé An Giang trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số An Giang, giải độc đắc (dãy số 728003) của vé số Bình Thuận được các đại lý xác định trúng ở tỉnh Lâm Đồng.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng may mắn trúng độc đắc 5 vé số Bình Thuận là đại lý vé số Hồng Phúc ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. 11 vé Bình Thuận trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số "truy tìm" khách hàng may mắn.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Bình Thuận trúng tại TP Cần Thơ; còn giải độc đắc của vé số An Giang trúng tại TPHCM.