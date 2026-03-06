Bắt trưởng phòng khách hàng Nguyễn Tuấn Đạt SN 1991

Tối 5/3, Công an TP Hải Phòng thông tin kết quả điều tra mở rộng vụ án Trần Huy Cường - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV tại phường Hưng Đạ, TP Hải Phòng.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Đạt (sinh năm 1991, Trưởng phòng Khách hàng); Đào Thị Phương Thảo (sinh năm 1988, Phó Trưởng phòng Khách hàng) và Phạm Vinh Quang (sinh năm 1995, nhân viên phòng Khách hàng) cùng thuộc một ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng” quy định tại Khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 03 đối tượng gồm: Trần Huy Cường (sinh năm 1973, trú tại phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng) - Nguyên là Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Phạm Thị Thu Thảo (sinh năm 1985, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Phạm Thị Bích Phượng (sinh năm 1971, trú phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các bị can trong vụ án - Ảnh: Công an Hải Phòng

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với: Phạm Thị Thanh (sinh năm 1969, trú tại phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây cho vay lãi nặng. Kết quả điều tra xác định Phạm Thị Thanh đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao với tổng số tiền gốc cho vay trên 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 27 tỷ đồng. Đối tượng Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Thanh để bắt, xử lý và tịch thu tài sản theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra làm rõ Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên do Trần Huy Cường là Tổng giám đốc, trong thời gian là đại diện pháp luật của công ty, Cường đã sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án thế chấp tại một ngân hàng để vay vốn nhưng các khoản vay của Cường không đảm bảo về “điều kiện cấp tín dụng” của ngân hàng.

Để giải ngân các khoản vay cho Cường, các nhân viên ngân hàng gồm: Nguyễn Tuấn Đạt, Đào Thị Phương Thảo và Phạm Vinh Quang đã bàn bạc và làm giả các chứng từ để khoản vay của Cường đủ điều kiện cấp tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 04/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng quy định tại Khoản 4, Điều 206 Bộ luật hình sự.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các tổ chức và các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định.