Hai nữ sinh tử vong do trượt chân xuống đập nước

Lãnh đạo UBND phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nữ sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, 6 học sinh trú tại phường Văn Phú rủ nhau tới khu vực đập nước trên địa bàn phường Âu Lâu để chơi. Trong lúc vui chơi, 2 nữ sinh (14 tuổi) không may trượt chân, ngã xuống khu vực nước sâu .

Hiện trường vụ việc.

Phát hiện sự việc, những người đi cùng đã hô hoán và báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng tới hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, cả hai nạn nhân đã tử vong . Thi thể các nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.