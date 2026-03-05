Bắt đối tượng truy nã Quốc tế người Hàn Quốc

Minh Tuệ, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 21:26 05/03/2026
Qua rà soát, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an phường An Khánh tóm gọn Shin Sunghun, là người đang bị truy nã toàn cầu.

Ngày 5/3, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường An Khánh vừa bắt giữ đối tượng truy nã Quốc tế trên địa bàn.

Trước đó, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường An Khánh thực hiện công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn về các đối tượng truy nã Quốc tế trên địa bàn phường An Khánh.

Qua đó, công an phát hiện đối tượng truy nã Quốc tế tên Shin Sunghun (SN 1991, quốc tịch Hàn Quốc) hiện đang bị truy nã quốc tế về tội “Tổ chức đánh bạc”. Công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng, hiện đang hoàn tất các thủ tục để xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

