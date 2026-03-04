Án mạng lúc rạng sáng ở Sơn La: Người phụ nữ tử vong với 2 vết dao đâm, nghi phạm bị bắt khi đang ngộ độc thuốc trừ cỏ

Ngày 04/3, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La cho biết đã bắt giữ thành công đối tượng Cứ A Dê, sinh năm 1988, trú tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai về hành vi giết người.

Theo đó, ngày 2/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo do Công an xã Xím Vàng, tỉnh Sơn La với nội dung: “Vào hồi 03 giờ 30 phút ngày 02/3 quần chúng nhân dân phát hiện chị Mùa Thị C, sinh năm 1988, trú tại xã Xím Vàng, tỉnh Sơn La tử vong tại sân nhà; trên người phát hiện 2 vết dao đâm; hiện chưa xác định được đối tượng gây án”.

Đối tượng Cứ A Dê

Sau khi nhận được thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc và đồng chí Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời phối hợp với Công an xã Xím Vàng và các xã lân cận tổ chức điều tra xác minh. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định đối tượng thực hiện hành vi dùng dao đâm chị Mùa Thị C vào ngày 02/3/2026 là Cứ A Dê, sinh năm 1988, trú tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai; sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án đặc biệt nguy hiểm, phải nhanh chóng bắt giữ không để đối tượng tiếp tục gây án nhằm đảm bảo an ninh trật tự và sự an toàn của nhân dân. Ban Giám đốc và đồng chí Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo, huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng đảm bảo ANTT và nhân dân trên địa bàn xã Xím Vàng nhanh chóng tiến hành tổ chức truy tìm đối tượng Cứ A Dê.

Sau 9 giờ đồng hồ từ thời điểm xảy ra vụ án, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tổ chức lực lượng truy tìm đối tượng, đến 12 giờ 30 phút cùng ngày Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La, Công an xã Xím Vàng và lực lượng tham gia đã bắt giữ được Cứ A Dê đang lẩn trốn trong rừng cách hiện trường 1 km. Tại thời điểm bị bắt giữ đối tượng Cứ A Dê đang trong tình trạng bị ngộ độc do uống thuốc trừ cỏ để tự sát; đối tượng đã được lực lượng chức năng đưa đến cơ sở y tế để tiến hành cấp cứu.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan và phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ sự việc.