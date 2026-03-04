Nhảy cầu Phú Long, nam thanh niên SN 2005 may mắn sống sót nhờ bám víu vào đám lục bình

Ngày 4/3, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TP.HCM cho biết vừa kịp thời cứu nạn nam thanh niên nhảy cầu Phú Long (phường Lái Thiêu).

Trước đó, khoảng 6h15 ngày 3/3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 30 nhận tin báo từ Công an phường Lái Thiêu về việc có người nhảy xuống sông tại khu vực Cầu Phú Long, sông Sài Gòn, phường Lái Thiêu, TP.HCM.

Nhận tin, đơn vị đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường để tổ chức triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường sự việc

Tại hiện trường, Cảnh sát PCCC-CNCH phối hợp với Công an phường Lái Thiêu tổ chức xác minh thông tin, thu thập dữ liệu camera để làm rõ vụ việc và thời gian xảy ra. Đồng thời, Chỉ huy hiện trường tổ chức lực lượng chia thành 3 tổ triển khai tìm kiếm cứu nạn trên sông, dọc bên bờ sông và trên mặt cầu nhằm nhanh chóng xác định vị trí nạn nhân.

Đến 7h35 cùng ngày, Cảnh sát PCCC và CNCH đã phát hiện nạn nhân đang bám víu vào đám lục bình trôi trên sông.

Ngay lập tức, đơn vị triển khai phao cứu hộ từ trên cầu, đồng thời sử dụng cano tiếp cận, đưa nạn nhân lên bờ an toàn. Qua xác minh, nạn nhân tên Lê Tuấn X. (SN 2005, trú tại phường Dĩ An).

Sau khi cứu nạn thành công, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 30 đã bàn giao nạn nhân cho Công an phường Lái Thiêu tiếp tục xử lý theo quy định.