Bí ẩn thi thể nam giới cao 1,7m trong tình trạng phân hủy mạnh ở TP.HCM: Quần áo bị cháy, mất 1 cánh tay

Ngày 4/3, Công an phường Phú Mỹ cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong trong khu đất trống.

Trước đó, trưa 27/2, người dân dọn cỏ tại khu đất trống thuộc dự án nhà ở công nhân, tổ 3, khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và phát hiện một thi thể đang trong tình trạng phân huỷ.

Hiện trường vụ việc

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Bước đầu xác định nạn nhân là nam giới khoảng 20-30 tuổi, cao khoảng 1,7m, mất cánh tay phải, quần áo có dấu hiệu bị cháy. Thi thể đang trong quá trình phân huỷ mạnh, không có giấy tờ tùy thân.

Công an kêu gọi người dân phối hợp truy tìm danh tính nạn nhân này. Người nào có thông tin, vui lòng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM qua điều tra viên Trần Tiến Đạt, số điện thoại 0934.193.700.