Nam thanh niên tá hỏa khi mất sạch điện thoại và túi tiền khi vừa ngủ dậy

Ngày 3/3, Công an phường Bình Đông (TP.HCM) đã bàn giao tài sản lại cho anh T.M.T. nhận được lại tài sản đã mất trộm.Trước đó, khoảng 6h ngày 23/2, anh T. thức dậy ở căn nhà trên đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TP.HCM) chuẩn bị đi làm thì phát hiện bị mất trộm 1 ĐTDĐ iPhone 7Plus, 1 ĐTDĐ OPPO F9 màu đỏ, 1 túi xách đeo chéo màu đen.

Bên trong túi xách có 5 triệu đồng và giấy tờ tùy thân. Sau đó anh T, đến Công an Phường Bình Đông trình báo. Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét.

Người đàn ông nhận lại tài sản bị kẻ trộm lấy mất trước đó

Bằng nghiệp vụ, công an xác định Lê Hoàng Minh (SN 1988, ngụ phường Bình Đông) là nghi phạm gây án vào rạng sáng.

Cụ thể, khoảng 2h52 ngày 23/2, Minh điều khiển xe gắn máy hiệu Honda Vision, màu đỏ, biển số: 50AC-865.92 (lấy trộm) đến và đột nhập vào nhà anh T. để trộm cắp tài sản.

Qua truy xét, công an đã đưa Minh về trụ sở và người này thừa nhận hành vi phạm tội. Minh cũng giao lại 2 điện thoại, 1 xe máy cùng 2 triệu đồng. Qua test nhanh Minh dương tính ma túy đá. Công an lập hồ sơ đưa Minh đi cai nghiện bắt buộc.

Nhận lại tài sản, anh T. rất xúc động và gửi lời cám ơn chân thành để công an đã quan tâm, nhanh chóng tìm và trả lại tài sản. Qua đây, công an đề nghị bà con cảnh giác, có biện pháp chống trộm cắp tài sản như lắp camera trong và trước nhà, khi ngủ và đi ra ngoài phải khóa cửa cẩn thận.