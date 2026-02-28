Thi thể nghi nữ giới trôi dạt vào cửa biển Nhật Lệ

Nơi phát hiện thi thể nghi nữ giới tại cửa biển Nhật Lệ

Chiều 28-2, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa phối hợp với người dân phát hiện một thi thể nghi là nữ giới trôi nổi tại khu vực cửa biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước tại khu vực tổ dân phố 7 - Hải Thành, phường Đồng Hới.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh vụ việc.

Qua quan sát, thi thể mặc áo màu đỏ, quần đen, chưa xác định được danh tính. Ngay sau đó, khu vực phát hiện thi thể đã được phong tỏa, lực lượng chức năng tiến hành vớt thi thể lên bờ để phục vụ công tác điều tra.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan chức năng liên quan đang tiếp tục làm rõ danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong theo quy định của pháp luật.