Tìm thấy 2 thi thể trên kênh Tàu Hủ

Ngày 25-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an TPHCM cho biết đã tìm thấy 2 thi thể tại kênh Tàu Hủ.

2 thi thể bị đuối nước tại kênh Tàu Hủ được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Hơn 18 giờ ngày 23-2, tiếp nhận thông tin có người đuối nước tại khu vực kênh Tàu Hủ, phường Sài Gòn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động ca nô và gần 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường ánh sáng hạn chế, dòng nước chảy xiết, tầm nhìn dưới nước thấp. Lực lượng cứu hộ đã thay phiên nhau lặn tìm kiếm nạn nhân.

Hơn 1 tiếng sau, 2 thi thể nam được tìm thấy và bàn giao cho Công an địa phương xử lý.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước, nhất là trong thời điểm mùa hè sắp tới khi nhu cầu vui chơi, bơi lội tăng cao.

Gia đình cần tăng cường quản lý, giám sát trẻ em; trang bị kỹ năng bơi lội và kỹ năng an toàn dưới nước. Chính quyền và cộng đồng cần chủ động rà soát, lắp đặt biển cảnh báo, chuẩn bị phương tiện cứu nạn tại các khu vực có nguy cơ cao.