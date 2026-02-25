Người đàn ông được đối tác chuyển 5,6 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân: Công an vào cuộc điều tra rồi tiến hành bắt giam

Ngày 11/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hồng Chánh (SN 1969, trú tổ 2, khu phố 15, phường Quy Nhơn Bắc) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 3/9/2025, Lê Hồng Chánh đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc có nguồn vay tiền nhằm thực hiện đáo hạn ngân hàng. Người này sau đó thỏa thuận vay của bà V.T.T.T. (SN 1978, trú phường Quy Nhơn Đông) số tiền 5,6 tỷ đồng trong thời gian ngắn, từ 1–2 ngày.

Do tin tưởng vào mối quan hệ làm ăn trước đó, nạn nhân đã chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản cá nhân của Chánh. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện việc cho vay đáo hạn như cam kết mà sử dụng để trả nợ cá nhân và chi tiêu, dẫn đến mất khả năng hoàn trả.

Cơ quan điều tra nhận định, đây là thủ đoạn sử dụng thông tin gian dối để tạo niềm tin, khiến người bị hại tự nguyện chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt tài sản. Dù không phải phương thức mới, nhưng hành vi này vẫn diễn biến phức tạp trong bối cảnh nhu cầu xoay vòng tài chính tăng cao.

Điểm chung của các vụ việc tương tự là đối tượng thường tạo tình huống cấp bách, đưa ra cam kết hoàn trả nhanh, kèm theo các thông tin hoặc giấy tờ nhằm củng cố lòng tin, từ đó khiến nạn nhân chuyển giao tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các giao dịch vay mượn, đặc biệt là các đề nghị vay gấp, hứa trả nhanh hoặc tạo áp lực về thời gian. Việc vay mượn cần được lập thành văn bản rõ ràng, có chứng cứ pháp lý và phương thức thanh toán minh bạch; đồng thời phải xác minh đầy đủ thông tin về mục đích và khả năng tài chính của bên vay trước khi chuyển tiền.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định. Những cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ việc có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ: 144 Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; điện thoại: 0694.349.286) để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Theo Công an tỉnh Gia Lai