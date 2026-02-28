Từ ngày mai: Tất cả bất động sản ở Việt Nam sẽ có một thay đổi lớn chưa từng thấy

Từ 1/3, mỗi bất động sản ở Việt Nam sẽ có mã định danh điện tử riêng. Ảnh minh họa

Đó là mã định danh điện tử.

Cụ thể, theo Nghị định 357/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, mỗi căn nhà (chung cư hoặc riêng lẻ) và bất động sản trong công trình xây dựng sẽ được cấp mã định danh điện tử riêng.

Đáng chú ý, mã là chuỗi ký tự số và chữ, tối đa 40 ký tự. Cấu trúc của mã định danh điện tử cho các sản phẩm bất động sản sẽ bao gồm các trường thông tin như mã thông tin dự án, công trình; mã định danh địa điểm (nếu có); dãy ký tự tự nhiên.

Quá trình cấp mã định danh này cho mỗi căn nhà, bất động sản được thực hiện tự động trên hệ thống.

Nghị định nêu rõ Sở Xây dựng địa phương chịu trách nhiệm gắn mã cho nhà ở thuộc các dự án trên địa bàn, đồng thời với thời điểm thông báo đủ điều kiện bán đối với nhà ở hình thành trong tương lai.

Bên cạnh đó, Nghị định 357 cũng mở rộng cấp mã định danh cho các chủ thể tham gia thị trường như đơn vị quản lý vận hành chung cư, môi giới bất động sản và cá nhân hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở.

Đặc biệt, Nghị định 357 nêu rõ hệ thống cơ sở dữ liệu nhà và thị trường bất động sản phải có đầy đủ thông tin dự án, gồm tổng mức đầu tư, quy mô sử dụng đất, tiến độ, cũng như một số văn bản pháp lý.

Cơ sở dữ liệu bất động sản ở Việt Nam sẽ có thống kê giá mua bán (triệu đồng/m2), tổng giá trị giao dịch hay bất động sản tồn kho... Ngoài ra, hệ thống này cũng có dữ liệu về giao dịch qua công chứng và thông tin về hợp đồng mua bán bất động sản. Trong số đó, các hợp đồng bao gồm mã định danh của bất động sản và cá nhân/tổ chức giao dịch, thời gian ký kết, hình thức giao dịch (mua - bán, thuê, nhận chuyển nhượng...).

Theo Nghị định 357, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở được xây dựng, quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương. Bộ Xây dựng chính là đơn vị xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống trên toàn quốc. Trong khi đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được cấp quyền truy cập để khởi tạo, chia sẻ, cập nhật, cung cấp thông tin, dữ liệu và thực hiện tra cứu, quản lý theo phân quyền của cơ quan quản lý Nhà nước.

Đáng chú ý, cơ sở dữ liệu về nhà ở được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo mật thông tin cá nhân.

Theo nhận định của giới chuyên gia, mã định danh bất động sản được kỳ vọng sẽ giúp người dân tiếp cận thông tin một cách hệ thống hơn, từ tình trạng pháp lý, quy hoạch, thế chấp cho tới lịch sử giao dịch. Đồng thời, khi dữ liệu được chuẩn hóa và liên thông, các quyết định mua bán bất động sản cũng sẽ có thêm cơ sở thực tế, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào tin đồn hay tâm lý đám đông.

Hơn nữa, mã định danh bất động sản còn được xem là nền tảng kỹ thuật cho công tác quản lý thuế và tài sản trong dài hạn. Bởi vì khi mỗi bất động sản được gắn với một mã số duy nhất và liên thông với thông tin chủ sở hữu, cơ quan quản lý cũng sẽ thuận lợi hơn trong việc thống kê số lượng tài sản mà một cá nhân hay tổ chức nắm giữ, đồng thời theo dõi tần suất và giá trị giao dịch.

Từ 1/3, cấp mã định danh điện tử của chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại Việt Nam cũng sẽ được cấp mã định danh điện tử từ 1/3. Ảnh minh họa

Nghị định 357 cũng quy định mã định danh điện tử của chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Theo đó, mã định danh này sẽ bao gồm các trường thông tin: Mã tỉnh/thành phố; số định danh cá nhân/số định danh người nước ngoài; dãy ký tự tự nhiên thể hiện ngày, tháng, năm cấp chứng chỉ; số hiệu chứng chỉ; bị thu hồi (nếu có).

Mã định danh điện tử của chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản sẽ được tạo lập tự động trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Sở Xây dựng thực hiện gắn mã định danh điện tử của chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản vào thông tin của môi giới bất động sản ngay sau khi Sở phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ.

Ngoài ra, những cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở cũng có mã định danh điện tử, bao gồm các trường thông tin: Số định danh cá nhân; dãy ký tự tự nhiên thể hiện nhóm đối tượng thụ hưởng và chương trình chính sách hỗ trợ về nhà ở (Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công; nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; các chương trình hỗ trợ khác).