Triệt phá đường dây mua bán 1,5 tỷ đồng một lá gan

Ngày 28/2, tin từ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Văn Hòa (35 tuổi), Nguyễn Đức Xuân (35 tuổi) và Lê Văn Sơn (30 tuổi) về tội Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người.

Các bị can là đối tượng trong đường dây mua bán gan, thận quy mô lớn, hoạt động tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố, vừa bị triệt phá trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, trong quá trình triển khai kế hoạch cao điểm, lực lượng chức năng đã phát hiện nguồn tin về một đường dây mua bán bộ phận cơ thể người (gan, thận) xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương.

Trên cơ sở đó, Cục Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây này.

Kết quả điều tra xác định, đường dây trên do Đoàn Văn Hòa cầm đầu, với sự giúp sức của Nguyễn Đức Xuân và Lê Văn Sơn. Nhận thấy nhu cầu ghép gan, thận của bệnh nhân mắc bệnh mạn tính ngày càng cao, các đối tượng đã đứng ra tổ chức môi giới nhằm trục lợi.

Đoàn Văn Hòa, Nguyễn Đức Xuân tại cơ quan công an.

Để tìm người mua và người bán, Hòa chỉ đạo đồng phạm sử dụng các tài khoản Facebook đăng tải nội dung tìm người hiến gan, thận gấp với “hậu tạ cao”, kèm số điện thoại liên hệ. Đồng thời, các đối tượng còn thông qua những “chân rết” tại địa phương, chủ yếu là những người từng bán bộ phận cơ thể, để tìm kiếm người có nhu cầu bán gan, thận.

Với người cần ghép tạng, nhóm này trực tiếp liên hệ, thu thập hồ sơ bệnh án, thỏa thuận giá cả và yêu cầu đặt cọc tiền. Sau khi đạt được thỏa thuận, các đối tượng hướng dẫn người bán hoàn tất thủ tục pháp lý tại địa phương dưới hình thức hiến tặng bộ phận cơ thể nhằm hợp thức hóa hồ sơ.

Người bán sau đó được đưa ra Hà Nội hoặc TP.HCM để kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm các chỉ số đặc thù, trong đó có chỉ số tương thích HLA, phục vụ cho việc ghép tạng.

Theo lời khai, mỗi ca ghép thận được các đối tượng “rao giá” khoảng 800 - 950 triệu đồng, còn một lá gan có giá từ 1,2 - 1,5 tỷ đồng, chưa kể chi phí phẫu thuật và các khoản phát sinh khác.

Trong khi đó, người bán thận chỉ được trả 300-450 triệu đồng, người bán gan nhận 600-800 triệu đồng. Trước khi phẫu thuật, người mua hoặc thân nhân phải chuyển tiền theo thỏa thuận cho Hòa qua tài khoản ngân hàng hoặc đưa tiền mặt. Sau đó, Hòa sẽ thanh toán lại cho người bán theo tỷ lệ đã thống nhất.

Với mỗi ca ghép thành công, nhóm đối tượng hưởng lợi hàng trăm triệu đồng và chia nhau tùy theo vai trò của từng người.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã môi giới cho nhiều cặp ghép gan, thận ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật