Sáng 28/2 (tức ngày 12 tháng Giêng âm lịch), khu vực Chợ Bình Tây (phường Bình Tây - TP Hồ Chí Minh) trở nên rộn ràng và náo nhiệt hơn hẳn. Từ sáng sớm, nhiều tiểu thương đã tất bật chuẩn bị mâm lễ, hoa quả, nhang đèn để làm lễ Kỳ Yên - nghi thức mở hàng đầu năm quen thuộc của cộng đồng người Hoa ở khu Chợ Lớn. Nghi thức lễ diễn ra ngay trong khuôn viên trung tâm chợ, dưới mái ngói cổ kính tạo nên không gian vừa trang nghiêm vừa đậm màu sắc truyền thống.

Sáng 12 âm lịch có gì mà tiểu thương đồng loạt bày heo quay, ngũ đậu giữa lòng chợ Bình Tây?

Không khí rộn ràng sáng 12 tháng Giêng tại Chợ Bình Tây – tiểu thương tất bật chuẩn bị lễ Kỳ Yên mở hàng đầu năm.

Màn múa lân rộn ràng khuấy động không khí đầu năm giữa lòng chợ cổ.

Dưới mái ngói xưa, nghi thức cúng đầu năm diễn ra trong không gian linh thiêng, đậm màu sắc truyền thống người Hoa.

Heo quay và mâm ngũ đậu – lễ vật quen thuộc trong ngày mở hàng đầu năm

Nhiều tiểu thương chia sẻ, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này là ai nấy đều háo hức. Người tranh thủ dọn dẹp sạp thật gọn gàng, người chuẩn bị thêm khay bánh trái, heo quay, để “xin lộc”.

Buôn bán ở chợ Bình Tây hơn 20 năm, chị Ngọc Trang (tiểu thương ở chợ) chưa năm nào vắng mặt trong ngày lễ trọng đại này. "Sáng sớm mình cũng đến đây làm lễ, cúng bái để mong cầu một năm cho các tiểu thương được buôn may bán đắt. Mâm cúng tượng trưng nhất là có heo quay và 5 thứ đậu, ý muốn làm điều gì cũng được đạt", chị Ngọc Trang hứng khởi chia sẻ.

Tiểu thương thành tâm dâng lễ, gửi gắm ước mong một năm buôn may bán đắt.

Nụ cười rạng rỡ của tiểu thương khi đón đoàn lân ghé thăm, mang theo niềm tin khởi sắc.

Chị Thu Tuyết, một tiểu thương kinh doanh đồ lưu niệm tại Chợ Bình Tây cũng không giấu được sự phấn khởi trong ngày “mở bát” đầu năm. Chị cho biết ai cũng mong việc buôn bán hanh thông, suôn sẻ nên đã chuẩn bị sẵn nhiều phong bao lì xì đỏ để đón đoàn lân ghé qua sạp, lấy lộc may mắn. “Đầu năm mà đông vui, rộn ràng thế này là thấy có niềm tin liền. Mong năm nay các chợ truyền thống sẽ khởi sắc hơn”, chị chia sẻ.

Theo chị Tuyết, không khí nhộn nhịp những ngày đầu năm còn đến từ sự hỗ trợ tích cực của ban quản lý chợ trong việc kết nối, tạo điều kiện cho tiểu thương kinh doanh. Nhiều đoàn khách nước ngoài tìm đến tham quan, mua sắm cũng góp phần giúp tình hình buôn bán sôi động hơn. “Khách du lịch ghé nhiều, hỏi han, chụp hình rồi mua ủng hộ, mình cũng có thêm động lực để bám sạp lâu dài”, chị nói thêm.

Khách du lịch hào hứng tham quan, chụp hình giữa không gian chợ truyền thống nhộn nhịp.

Sau nghi thức trang trọng, lời chúc “mua may bán đắt” vang lên khắp các sạp hàng đầu năm mới.

"Nhiều chợ truyền thống người ta chuyển qua bán online nên không khí không được náo nhiệt như xưa, chợ Bình Tây của mình được như vậy là cũng vui lắm rồi, mong lúc nào cũng đông người, khách du lịch đến nườm nượp cho bà con tiểu thương buôn bán ổn định", chị Trần Thị Nhã - tiểu thương chợ Bình Tây chia sẻ.

Sau phần nghi lễ trang trọng, mọi người cùng chúc nhau buôn may bán đắt, khách vào nườm nượp, hàng hóa xoay vòng nhanh. Không chỉ là một nghi thức tín ngưỡng, lễ đầu năm ở chợ còn là dịp để các tiểu thương gặp gỡ, bắt tay nhau, gửi lời chúc làm ăn phát đạt.