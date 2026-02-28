Nữ chủ tiệm tạp hoá ngất xỉu sau khi gặp 2 người lạ tiết lộ nhiều tình tiết ám ảnh

Ngày 28/2, chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, chị Nguyễn Thị Thu C. (23 tuổi, chủ tiệm tạp hóa tại chợ Hòa An, thôn Tân Tiến, xã Krông Pắc, Đắk Lắk ) vẫn chưa hết ám ảnh khi kể lại diễn biến mình bất ngờ ngất xỉu sau khi tiếp xúc với hai người phụ nữ lạ. Vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận với nghi ngờ bị "xịt thuốc mê".

Theo chị C., khoảng 12h trưa 25/2, khi đang bán hàng bình thường thì một phụ nữ lạ mặt bước vào hỏi thăm một người tên Vân bán đồ trong chợ. Chị trả lời không biết, thì người nữ nhanh chóng rời đi rồi quay lại cùng một người khác, đưa điện thoại về phía chị và liên tục hỏi: “Có biết người này không, biết người này không?”.

Chị C. cho biết mình có nhìn vào màn hình điện thoại và thấy hình “đàn ông, đầu trọc”. Ngay sau đó, chị bắt đầu có biểu hiện bất thường. “Tự nhiên lúc đó vai tôi nặng trĩu, chân tay bắt đầu cứng lại rồi toàn thân mềm nhũn ra. Tôi ngã xuống ngay tại chỗ. Dù đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nhận thức được mình đang ngã và sau đó nghe mọi người xung quanh gọi nhưng không thể cử động hay ngồi dậy, miệng cũng bị đơ nên không nói được”, chị C. kể.

Camera ghi lại cảnh chị C. bất ngờ ngất xỉu, ngã xuống đất.

Chị C. cho hay, sau khi ngất xỉu, chị được mẹ cùng và mọi người dìu vào bên trong, xoa bóp và cho uống nước. Khoảng 30 phút sau, cơ thể chị mới dần hồi phục. Chị C. khẳng định trước nay sức khỏe hoàn toàn bình thường, chưa từng bị ngất xỉu hay rơi vào tình trạng tương tự.

Trong hai người phụ nữ xuất hiện tại quán, chị chỉ nhìn rõ người tiếp xúc đầu tiên với mình. “Người phụ nữ đó khoảng hơn 30 tuổi, da trắng như phấn, nhìn còn khá trẻ. Lúc nói chuyện, người này có kéo khẩu trang xuống một chút rồi kéo lên lại nên tôi thấy được mặt”, chị C. tiết lộ.

Người còn lại đứng phía sau nên chị không quan sát rõ đặc điểm nhận dạng. Tuy nhiên, chị cho biết nếu gặp lại, chị vẫn có thể nhận ra người đã tiếp xúc trực tiếp với mình trước đó. “Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera an ninh của quán ghi lại. Nếu không có camera chắc khó ai tin lắm, người ta lại tưởng tôi diễn. Sau sự việc, tôi đã đến Công an xã Krông Pắk trình báo”, chị C. thông tin.

Như báo Tiền Phong đưa tin, vụ nữ chủ tiệm tạp hóa bất ngờ ngất xỉu sau khi tiếp xúc hai người lạ được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản đăng hình ảnh camera an ninh, nhận diện hai phụ nữ đi xe máy xuất hiện gần quán và đặt nghi vấn bị xịt thuốc mê nhằm cướp tài sản, đồng thời cảnh báo người dân cảnh giác.

Hai người phụ nữ bị nghi liên quan đến vụ nữ tiệm tạp hoá ngất xỉu.

Vụ việc đang được Công an xã Krông Pắk xác minh, ban đầu chưa ghi nhận thiệt hại về tài sản. Còn nguyên nhân khiến chị C. ngất xỉu vẫn đang được làm rõ.