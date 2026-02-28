2 thanh niên dùng dao tấn công 3 du khách giữa đêm ở Vũng Tàu

Ngày 27/2, Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) đã khởi tố bị can đối với Ngô Văn Thành (SN 2007, ngụ phường Vũng Tàu) và Phạm Danh Hoàng An (SN 2009, ngụ phường Phước Thắng) về tội “Cố ý gây thương tích”. Riêng Thành bị khởi tố thêm tội “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng”.

Trước đó, tối 26/10/2025, Thành và An ngồi nhậu, bức xúc vì một nhóm thanh niên chạy xe ngang qua nẹt pô gây ồn ào. Cả 2 lái xe máy đi truy tìm nhóm này để “hỏi chuyện” nhưng không gặp.

Khoảng 0h30 ngày 27/10, nhóm 6 du khách đến từ Đồng Nai sau khi vui chơi đi tìm cây xăng, trong đó có Phạm Việt Khái (SN 2005), Nguyễn Duy Mạnh (SN 2006) và Lê Thành Công (SN 2005). Khi thấy nhóm du khách đi xe máy ngang qua, Thành và An cho rằng đây là nhóm đã nẹt pô trước đó nên chặn đầu xe buộc 6 người dừng lại.

Thành xuống xe, dùng dao nhọn đâm vào vai phải anh Lê Thành Công, tiếp tục đâm vào lưng anh Phạm Việt Khái và vai trái anh Nguyễn Duy Mạnh rồi cùng An bỏ chạy. Khi rời hiện trường, lưỡi dao vẫn còn cắm trên vai anh Mạnh.

Vụ việc khiến anh Mạnh bị thương tích 15%; anh Công và anh Khái mỗi người bị thương tích 1%.